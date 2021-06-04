Üniversiteli Gamze, atıl haldeki köy okulunu kurs merkezine dönüştürdü



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, mahallesindeki eski okulun atıl ve bakımsız durumda olmasına üzülen üniversite öğrencisi Gamze Atmaca (23), proje başlattı. Atmaca, imece usulüyle yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından okulun restore edilmesini sağladı. Modern bir görünüme kavuşan ve açılışı yapılan bina; kütüphane, kurs merkezi ve oyun odasıyla mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4'üncü sınıf öğrencisi Gamze Atmaca, yaşadığı Yalınlı Mahallesinde 1988 yılında eğitim ve öğretime kapatılan tek katlı okul binasının atıl vaziyette kaldığını görünce, tadilat projesi başlattı. Arkadaşlarıyla birlikte 33 yıldır kapalı kalan okul için harekete geçen Atmaca, kurduğu 'Gülümse Platformu' ile okulun modern bir hale kavuşması için çalışmalar yürüttü. Çivril Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverler de projeye destek verdi. Gönüllü öğrencilerin 2 aylık çalışması sonucu yenilenen binaya kütüphane, kurs merkezi ve çocuklar için oyun salonu hazırlandı. Kütüphane bölümünde ilçeye özgü yöresel ürünler de yerleştirildi. Tadilat çalışmaları tamamlanan bina, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Atmaca, üniversiteye başladığında kurduğu 'Gülümse Platformu' sayesinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyledi. Mahallesindeki okulun ahır olarak kullanıldığını bu duruma da çok üzüldüğünü belirten Atmaca, "Bu okulu restore etmek benim 5 yıllık hayalimdi. Üniversite öğrencisiyim. Uzaktan eğitime devam ettiğimiz için 3 yıldır köyümdeyim. Proje başlattım. Arkadaşlarım ve mahalle halkıyla görüştüm. Kadınlardan çok büyük destek aldım. Okulumuz ahır durumundaydı. Atıl bir vaziyetteydi. 2 aylık çalışma doğrultusunda restore edildi. Kütüphane, kurs merkezi ve oyun salonu oluşturduk. Buraya gelen küçük büyük herkes buradan faydalanabilecek. Biz bunun yoksunluğunu yaşadık. Ben ilk tiyatro oyunumu yazdığımda, hiç tiyatro izlememiştim. Çocuklar sanatla bu kadar geç tanışın istemedim" dedi.

Açılışını yaptıkları binada ilk etapta 7 kurs verileceğini belirten Atmaca, "Okul tam anlamıyla bir değişikliğe uğradı. Tüm çalışmaları gönüllülere beraber yürüttük. Yeri geldi, boya yaptık yeri geldi kiremit taşıdık. Bu projede önceliğimiz kadınlar. Bu ülke bize emanet edildi. Biz Atatürk'ün gençleriyiz. Kadınlar için onları iş hayatıyla buluşturmak istedik. Kadınların taleplerine göre kurslar açacağız. Çocuklar için dil kursları, müzik eğitimleri vereceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT

2021-06-04 19:12:16



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