Denizli’de Pamukkale Halk Eğitim Merkezi tarafından, Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik işçilerin bazıları hayatlarında hiç okul görmemiş 30 çocuğu için ilk kez 1000 rakımlı dağın zirvesine çadır okul kuruldu. Projeden haberdar olur olmaz gönüllü olan iki genç Kardelen öğretmen, her gün 40 kilometre yol kat ederek sınıf gibi süsledikleri çadırlarda ülkenin geleceği çocukları yetiştiriyor.

Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak Denizli’nin Pamukkale ilçesine gelen 10 aile, Kurtluca Mahallesinin 1000 rakımlı zirvesine çadır kurdu. Yaklaşık 100 kişilik grup içerisinde yer alan ilk, orta ve lise çağındaki 30 öğrencinin eğitim ihtiyacından haberdar olan Pamukkale Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, ekmek parası için bin 100 kilometre mesafeden gelen ailelerin durumunu yerinde inceledi. Çocukların büyük bir bölümünün okula devam edemediğini, bazılarının okuma yazma hatta Türkçe bile bilmediklerini gören yetkililer, çocukların eğitimden uzak kalmaması için kolları sıvadı.



İki genç Kardelen çadırlarda yaşayan çocuklar için gönüllü oldu

AFAD İl Müdürlüğünden temin edilen 4 adet çadırı 1000 rakımlı dağın zirvesine yerleştiren Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, temin edilen sıra ve materyaller ile kısa sürede bu çadırları sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü. Kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan dağlık arazide kurulan çadır okulda görev yapacak öğretmen arayışına giren Halk Eğitim Merkezinin çağrısına kayıtsız kalmayan okullarından yeni mezun Sınıf Öğretmeni İlayda Güldalı ile Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Öğretmeni Merve Besim, fedakarlık isteyen bu proje için gönüllü oldu. Okula devam edemeyen ortaokul ve lise çağındaki 13 öğrencinin açığını kapatmaya çalışan genç Kardelenler, 11’i ilkokul ve 6’sı anaokul çağındaki çocuklara ise okuma yazma ve Türkçe öğretmeye başladı.

Eğitimin yanı sıra çocukların günlük ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da gayret gösteren Kardelen öğretmenler, şarkılar söyleyip oyunlar oynadıkları çocuklar için her gün kilometrelerce yolu gelip gitmeyi göze aldı. Okuldan arta kalan vakitlerinde ailelerine yardım eden öğrenciler, kurulan çadır derslikler sayesinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamaya başladı. Bir bölümü hayatlarında ilk kez okul gören çocukların yaşadığı mutluluk ise gözlerine yansıdı.



"Vicdanım rahat bir şekilde gelip, gitmek benim için en önemli şey"

Eğitim verdikleri çocukların kendilerini çok sevdiğini ve böyle bir projede ilk defa yer aldığını belirten İlayda Güldalı, “Şu anda Kurtluca Mahallesinde kurulan çadırlarda eğitim vermekteyiz. Gönüllü olarak buraya geldik. Çocuklarla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Okuma, yazma ve boyama gibi onları geliştirici etkinlikler yapıyoruz. Şu an 30’a yakın öğrencimiz var. Fakat çoğu ortaokul çocuğu devam etmiyor. İlkokul grubunda 11 tane ana okul grubunda ise 6 tane öğrencimiz bulunmakta. Okuma ve yazma eğitimi veriyorum, el, kas becerilerini geliştirmek üzere çizgi çalıştırmaları yapıyoruz. Şarkı dinletiyorum bu tarz çalışmalar yapıyoruz. İlk kez böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü çocuklara burada en ufak bir faydamız dokunuyorsa, bu benim için çok büyük bir mutluluk. Vicdanım rahat bir şekilde gelip, gitmek benim için en önemli şey. Çocuklarda biz gelip gittiğimiz için çok mutlular” dedi.



“Çocukları görünce, gönüllü olarak katılmaya karar verdim”

Öğrencilerini artık çocukları gibi gördüklerini ifade eden Merve Besim, “Ailelerin Şanlıurfalı olanları var, Suriye vatandaşı olan öğrenciler var. Mevsimlik göç olarak geliyor, burada 67 ay kadar kalıyorlar. Kekik için ayçiçeği için gelenler var. Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğünden beni aradılar. Öncelikle olarak alanı görmemi istediler. Çocukları da görünce, gönüllü olarak katılmaya karar verdim. Geçtiğimiz gün izinliydim, çocuklar beni özlemişler, sormuşlar. Bende onlara gelirken hediyeler aldım. Artık çocuklarım gibi hissediyorum” diye konuştu.



"Daha önce gittiğimiz yerlerde okul yoktu"

Öğretmenlerini çok sevdiklerini ve gittikleri çoğu yerde eğitim alamadıklarını belirten çocuklar ise “İlk defa böyle öğretmen geldi. Onları çok seviyorum. Arkadaşlarımla okula geliyoruz. Daha önce gittiğimiz yerlerde okul yoktu. Burada öğretmenlerimiz var. Çok mutluyuz. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık” diyerek, öğretmenlerine teşekkür etti.



"Birçoğunun okuma yazma, kiminin ise Türkçe bilmedikleri öğrendik"

Bölgeye geldiklerinde çocukların durumunu görerek harekete geçtiklerini belirten Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş da, Denizli’de ilk kez gerçekleşen örnek çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Burada neler yapabileceğimizi, çocukların eğitime nasıl kazandırabileceğimiz değerlendirildi. Daha sonraki süreçte ise çocukların okula gitmedikleri, birçoğunun okuma yazma kiminin ise Türkçe bilmedikleri öğrendik. Burada bir faaliyet yapmamız zorunluluk olduğu ortaya çıktı. Bunun içinde Genel Müdürlüğümüzün modülleri arasında yer alan göçer, yarı göçer ailelerin çocuklarına yönelik kurs modüllerinden 3 tanesini burada açtık. Şu an 3 kurs modülümüzde 30’a yakın öğrencimiz var. Bazı öğrencilerimiz farklı sebeplerden derslere devam edemiyor. Eğitim yapmak için bir mekana ihtiyaç duyduk. Mekanı kazandırmak için AFAD İl Müdürlüğü görüştüğümüzde bize çadır konusunda yardım olacaklarını söyledi. 4 çadırı depolarından alarak personellerimiz ile burada kurduk. Halk Eğitim Müdürlüğünde ki atıl durumdaki masa, sıra ve benzeri araçları buraya taşıyarak çocuklar için mobil bir derslik hazırlamaya çalıştık”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.