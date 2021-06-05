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Yüzlerce mağduru olan ‘Buldan Şebekesi’ mağdurları Denizli’de toplandı Türkiye’nin birçok ilinden gelen dolandırıcı mağdurları haklarını aramak için toplandılar Kocaeli mağduru olan Nagihan Yıldırım: “Hepimizi aynı hikaye, aynı yöntemlerle dolandırdıklarını kanıtlamak için geldik” Avukat Nesrin Sayın Bahçivan: “Bu insanların hepsi devlet adı kullanılarak dolandırıldı” İzmir mağduru Turgut Yağan: “Senedi bankaya götürdüm bankacı bana ‘amca seni dolandırmışlar’ dedi”

İHA

Yüzlerce mağduru olan ‘Buldan Şebekesi’ mağdurları Denizli’de toplandı Türkiye’nin birçok ilinden gelen dolandırıcı mağdurları haklarını aramak için toplandılar Kocaeli mağduru olan Nagihan Yıldırım: “Hepimizi aynı hikaye, aynı yöntemlerle dolandırdıklarını kanıtlamak için geldik” Avukat Nesrin Sayın Bahçivan: “Bu insanların hepsi devlet adı kullanılarak dolandırıldı” İzmir mağduru Turgut Yağan: “Senedi bankaya götürdüm bankacı bana ‘amca seni dolandırmışlar’ dedi”

Türkiye’nin birçok ilinde farklı yöntemlerle vatandaşları dolandıran ‘Buldan Şebekesi’ olarak bilinen grubun mağdurları farklı illerden gelerek ilk mahkeme duruşması için Denizli Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mağdurlara satış işlemlerinde 'sazan balığı', ‘bitki çayı’ ve yemek yedirerek, dolandıran çetenin 70'in üzerinde kişiyi farklı yöntemlerle çarptığı ortaya çıktı. Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan çete lideri 2020 yılında tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Türkiye’de ve Denizli’nin farklı ilçelerinde olduğu belirtilen dolandırıcılar, birçok farklı illerde internet üzerinden satışa çıkarılan araçlar için aynı yöntemini kullanarak vatandaşları mağdur etti. Tespit edilen mağdur yaklaşık 70 kişiye ulaşarak, şebekenin tamamının yakalanması için ‘Buldan Şebekesi Mağdurları’ adlı WhatsApp grubu kurarak birbirleri ile haberleşiyor. Şebeke daha önce Antalyalı bir vatandaşı, sazan balığı yedirerek dolandırdı, başka bir kişiyi, 'kekik toplayacağız' diyerek dolandıran çetenin, İzmir'de oturan bir çifte ise bitki çayı içirdikleri daha sonra araçlarını alarak kaçtıkları ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar ise çareyi WhatsApp grubu kurmakta buldu. Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde toplanan mağdurlar savcılığa hep birlikte tek dosya içerisinde suç duyurusunda bulunmasının ardından Denizli Adliyesi önünde yaklaşık 6 farklı ilden gelen 15 mağdur vatandaş toplandı. Mağdurlar ilk mahkeme duruşması için gelirken bir basın açıklaması yaparak başlarından geçen film gibi hikayeleri anlattılar.
Geçtiğimiz yıl 2020 yılı Ekim ayında Buldan çetesine yönelik düzenlenen operasyonda kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 1 yıldır firari olarak aranan çete lideri E.K.’nin (36) Buldan ilçesinde ormanlık alanda yaşadığı tespit edilerek tutuklanmıştı. Çetenin Kocaeli mağduru olan Nagihan Yıldırım; “2 yıl önce internet satış platformu üzerinden aracımızı satışa çıkardık. Denizli’de yaşadıklarını sonradan öğrendiğimiz, bize İzmir’de yaşadıklarını söyleyen arkadaşlar esnaf kefalet kredisinden kredi kullanıp aracımızı satın almak istediğini değerinde fiyatını vereceğini yalnız sadece satışın tarlaları o bölgede olduğu için İzmir’de yapılması gerektiğini söyledi. Kocaeli’den kalktık İzmir’e aracımızı satmaya gittik. Arkadaşlar bizleri orada karşıladılar, diğer mağdurlara yaptıkları gibi hepimizi bir lokanta, kafe ve çay bahçesinde ağırladılar. Bize orada yedirdikleri içirdikleri çayın ve içeceklerin, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz bir madde karıştırdıklarını sonradan öğrendik. Çünkü söyledikleri her şeye onay verdik. Manasız bir şekilde adamlara inandık. İki satırlık bir yazı yazıyorlar, ‘bu aracı 85 bin TL karşılığında anlaşılmıştır’ diyorlar. İmzalattırıyorlar, sonrasından sözleşmeyi ‘paralarını elden ödedik’ şeklinde geri kalan kısmını dolduruyorlar. İşi dolandırıcılık olayından çıkarıp, alacak verecek davasına dönüştürüyorlar. Aynı gün 23 kişiye araçları devir ediyorlar, 2 saat arayla ödemelerimizi beklerken başka kişilere araçlarımızı satıyorlar. Sonrasında para ödeyeceklerini beklerken yanımızda ki kişilerde kayboluyorlar, tuvalet, araca yakıt alma bahanesiyle ya da bir mola istasyonunda duruyorlar. Sonrasında bir bakıyorsunuz yanınızda muhatapta kalmamış” diye konuştu.

“Hepimizi aynı hikaye, aynı yöntemlerle dolandırdıklarını kanıtlamak için geldik”
Sonrasında biz hepimiz aynı kişilerin mağduru olduğumuzu haber kanallarına verdiğimiz röportajlar neticesinde bir birimize sosyal medya üzerinden ulaşıp aynı şekilde ‘bende dolandırıldım’ bir bakıyorsunuz, aynı kişiler. Aynı kişilerin mağduru olan 7080 kişi kadar vatandaş var dosyamızda, hepimiz toplandık, Adalet Bakanlığı önünde Ankara’da toplanarak bir eylem yaptık. Adalet Bakanlığının kaleminin talimatıyla bu insanların bir suç örgütü olduğunu bunların bir çete olduğunu kendilerine ilettik. Kendileri bizlere hak verdiler, Bunlar Denizli’nin Buldan ilçesinde ‘Buldan Araç Çetesi’ olarak biliyor herkes, Denizli Cumhuriyet Başsavcısına talimat verildi. Bunların kimileri tutuklandı, kimileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugünde buraya bunların suç örgütü kurduğunu, çete olduğunu hepimizi aynı hikaye, aynı yöntemlerle dolandırdıklarını kanıtlamak için ilk duruşmamıza katılmaya geldik. Artık sesimizin duyulmasını, bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesini ve araçlarının teslim edilmesini, dolandırıcının suçlu muamele görmesini, mağdurun yanında olunmasını istiyoruz” dedi.

“Bu insanların hepsi devlet adı kullanılarak dolandırıldı”
Kocaeli mağduru olan Nagihan Yıldırım’ın Avukatı Nesrin Sayın Bahçivan; “Bu insanların hepsi devlet adı kullanılarak dolandırıldı. Aracınızı TüvTürk’e muayeneye götüreceğiz gibi şimdi bir devlet adı kullanıldığından vatandaş ister istemez güvenecektir. Araçlar alınıyor, götürülüyor ve 1 saat içerisinde başka bir noterde satış sağlanıyor. Hiçbir insan bir malı görmeden hasarlı mı? Hasarsız mı? bakar. Hepsinin değerleri yaklaşık 8090 bin TL değerinde ve bunların içerisinde ne yazık ki galericiler var. Bu galericiler de işin içerisinde hukuki bir hile var, hile de noter de satış yaptığınız esnada noter soruyor, ‘paranızı aldınız mı?’, işin özünü bilmez ki vatandaş ise biliyor ki araç kontrole gidecek TüvTürk’te muayene olacak. Kredisini kullanacak ve kredinin bedeli hesabına yatacak. Bütün burada bulunan insanların hepsi aynı yöntemle aynı kişiler tarafından dolandırıldı” ifadelerini kullandı.

“Senedi bankaya götürdüm bankacı bana ‘amca seni dolandırmışlar’ dedi”
İzmir’den Manisa’nın Salihli ilçesine giderek dolandırılan mağdur Turgut Yağan; “Beni bir yere oturttular, üstü noter altı kahvehane şeklinde sürekli olarak çay getiriyorlar. Ben onları da nasıl içtim bilmiyorum, hemen bana dediler ‘amca noterde satış yapacağız, hemen paranı al git’ dediler. Notere çıktık bana seslendiler ‘amca gel burayı imzala’ dediler. Neden imzalayacağımı ve paramın nerede olduğunu sordum, o arada beni birisi aradı ‘Tarım Kredi Kooperatifler Başkanı’ olarak tanıttı. Bunların onda alacağı varmış, ‘sen devrini ver, imzayı at gel parayı benden al’ bizde insanız ya herkesi insan biliyoruz. Öyle farklı bir durumları da yoktu, birde ben neden uyanamadım orada içtiğim çaydan kahveden bunlar bir şey katıyorlar, o arada karar veriyorsun, ne desen yapıyor hale geliyorsun. İzmir’e gittim para yok hesapta ‘amca bugün senin para yatmaz saat 17’yi geçti, yarın saat 9 gibi hesabında görülür’ dediler. Bende ilaçların etkisinden dolayı indim arabadan eve gittim. Oğullarım geldi, arabayı sordular nasıl sattığımı anlattım ve senet var elimde. Oğullarım ‘baba galiba sen arabayı kaptırdın’ deyince senedi gösterdim. Tekrardan sabah oldu senedi bankaya götürdüm bankacı bana ‘amca seni dolandırmışlar’ dedi” diye konuştu.

“Türkiye’nin farkı illerinden İstanbul, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Konya’dan geldik”
Balıkesir’de mağdur olan Muhyettin Keremoğlu, Buldan çetesi olarak bilinen kişiler tarafından başından geçenleri belirterek; “Telefonumda ses kayıt sistemi vardı, HTS kayıtları çıktı polis ekipleri tarafından analiz edildi. Çözümlemeleri yapılarak mahkemeye sunuldu. O ses kayıtlarında bana para ödemediklerine dair hepsi kayıtlı, hakimin önünde şuanda benden aracı alanlarda ifadelerini değiştirdiler, ‘biz aracı müştekiye hiç para vermedik, başka sattığımız kişiden de para almadık’ demelerine rağmen 2 yıldır aracımı alamıyorum. Bunlarda zor durumla olan vatandaşları, ağlarına düşürüyorlar. Sonuç olarak şuanda biz Türkiye’nin farkı illerinden İstanbul, Balıkesir, Manisa, İzmir ve Konya’dan geldik, hepimiz sosyal medyadan bir birimizi bulduk. Aynı yöntemlerle dolandırıldık, bu mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz, geç gelen adalet, adalet değildir” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Denizli Adliyesi’nde gerçekleştirilen ilk mahkemede çetenin geçtiğimiz yıl 2020 yılı Ekim ayında Buldan çetesine yönelik düzenlenen operasyonda kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 1 yıldır firari olarak aranan çete lideri E.K.’nin (36) Buldan ilçesinde ormanlık alanda yaşadığı tespit edilerek tutuklanan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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