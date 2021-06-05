Merkezefendi Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü etkinliği

Merkezefendi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yenişehir Muhtarlık Binası önünden öğretmen ve öğrencilerle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.



5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Başkan Doğan yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, Servergazi Mahallesi’ndeki tematik park olan Geri Dönüşüm Parkı’nda sona erdi. Etkinlik Geri Dönüşüm Parkı’nda da devam etti. Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Merkezefendi Belediyesi olarak çevreye ve geri dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Başkan Doğan, doğanın, toprağın, suyun ve havanın ne kadar önemli olduğunu bu dönemde daha iyi anladıklarını belirtti. Doğan, “1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi ve o günden bu yana kutlanıyor. Bu salgından da ders alarak çevremiz için daha fazla işler yapmak zorundayız. Yerel yönetimler olarak çevre bilincini gelecek nesillere aşılamalıyız” dedi.



“Denizli’de bir ilki gerçekleştirerek 1. Sınıf Atık Dönüştürme Merkezi’ni kuruyoruz”

Çevre bilincini ve duyarlılığını Merkezefendi’den başlayarak Denizli’ye aşılayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Son dönemde yaşanan çevre kirliliğinin artmasının nedeni kaynaklarımızı bilinçsizce tüketmek. Üretmeden tüketiyoruz. Bu duyarlılığı, bilinci, farkındalığı göstermeliyiz. Çevre bilinci ile hareket eden sivil toplum kuruluşlarının sonuna kadar yanında olmalıyız. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren bu bilinçle hareket ediyoruz. Denizli’de bir ilki gerçekleştirerek 1. Sınıf Atık Dönüştürme Merkezi’ni Karahasanlı Mahallemize kuruyoruz. Mobil atık merkezlerimizi mahallelerimize yerleştiriyoruz. Merkezefendimizden başlayarak tüm Denizlimize bu çevre bilincini aşılayacağız. Bugün buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklarımızı burada görmek bizleri çok çok mutlu etti. Bu parktaki tüm gördükleriniz geri dönüşümden ibaret. Çocuklarımız buraya gelip ara ara eğitimler alıyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor” diye konuştu.



Etkinlikte ayrıca pil, bitkisel yağ, elektrikli eşya, cam, metal, plastik ve kâğıt atık bölümleri bulunan ‘Mobil Atık Dönüştürme Noktası’na atıklar atıldı. Dünya Çevre Günü etkinliğinde Namık Kemal Ortaokulu Korosu tarafından da günün anlam ve önemini belirten şarkı ve marşlar söylendi. Etkinlik sonunda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, katılım sağlayan vatandaşlara fidan, deterjan ve çöp poşeti hediye etti.

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