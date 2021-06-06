Fide desteğinin ardından kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği verilecek

Daha önce üreticilere fide desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi bu kez de kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ doğrultusunda küçükbaş hayvan desteği sağlayacak.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda daha önce üreticilere fide desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi bu kez de kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ doğrultusunda küçükbaş hayvan desteği sağlayacak. Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi ve Salihağa Mahallelerinde başlamak üzere, bu mahallelerde ikamet eden kadın üreticilere Tarsim sigortalı, merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun ve 1 adet koç verilecek. Toplam altı küçükbaş hayvan desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, kadın üreticilere 3 aylık yem desteği de sağlayacak. Küçükbaş hayvan desteğinden yararlanmak isteyen kadın üreticiler, 2 Temmuz Cuma gününe kadar Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

“Pandemi üretmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti”

Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi’de insan ve üretim odaklı projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Doğan, “Pandemi doğanın, suyun, tarımın ne kadar önemli olduğunu, üretmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere öğretti. Sizler zaten bunun değerini biliyorsunuz. Hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Emeğinizle çalışıyorsunuz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren üretim dedik. Üretim bizim için çok önemli. Bu anlamda, bu dönemde yerel yönetimlerden o dev, mega projelerden daha çok, insan odaklı, üretime dayalı projeler çıkmasını düşündük. Bu şiarla da arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte iki yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Geçen sene de bu sene de fide desteğinde bulunduk. Küçükbaş hayvan desteğimiz olacak. İlk etapta 5 koyun, 1 koç desteğimiz olacak” dedi.

“Her türlü desteği vereceğiz”

Kadın üreticilerin ticari hayatta daha çok söz sahibi olmasını istediklerini belirten Başkan Doğan, her türlü desteği vereceklerini söyledi. Doğan, “Üreticinin yanında olduğumuzu hissettirmek için, üretimi desteklediğimiz için bu çalışmaları yapıyoruz. Yaşanan süreçle birlikte ekonomik sıkıntılarınızın farkındayız ve bu anlamda bir katkı sağlamak için de yapıyoruz. Bu başvurunun en önemli şartı kadın üretici olmak. Bu dönemde kadınlara biraz daha fazla yer vermek, ekonomik anlamda desteklemek istiyoruz. Kadınların biraz daha güncel hayatta, ticari hayatta yer bulmasını, söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu anlamda bu yola çıkarken ben sizlere güvendim. Şimdi de destek verme sırası bir kadın belediye başkanı olarak bende. Her türlü desteğe açığız” diye konuştu.

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