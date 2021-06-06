Denizli’de seçim heyecanı yaşanıyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde muhtarlığa aday olan üç kişi için bölge halkı sandık başına gitti.

Türkiye genelinde birçok mahalle bugün yeni muhtarını seçmek için sandık başına gidiyor. Denizli’nin Çameli ilçesi, Kalınkoz Mahallesi 3 adayla muhtarlık seçimi heyecanı yaşayan mahallelerden. 2019 yerel seçimlerinde Kalınkoz Mahalle Muhtarlığını kazanan Aytekin Erten’in sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılması üzerine, bugün vatandaşlar yeniden sandık başına gidiyor. Seçim heyecanı yaşanan muhtarlık seçimlerine İsmail Mayda, Ramazan Öz ve Zeynel Meray aday olurken, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'da başarılar diledi. 3 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için 4 sandık kuruldu. Bin 130 seçmenin oy kullanacağı seçim için mahalle halkı sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 17.00’a kadar sürecek oy kullanımının ardından sandıklar açılacak.

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