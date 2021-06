Pamukkale Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımı lige hazır

Pamukkale Belediye Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, 20202021 sezonu müsabakalarına hazır. Mavibeyazlı takım 919 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa ve Yalova’da yapılacak olan müsabakalara iddialı hazırlandı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun faaliyetleri kapsamında yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi müsabakaları Bursa ve Yalova’da oynanacak. 919 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan müsabakalarda Pamukkale Belediyespor, Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü,

İstanbul Engelliler Spor Kulübü, İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü, Aydın Genç Efeler Spor Kulübü,

Bucalı Engelliler Spor Kulübü ve Yeşilgönen Engelliler Spor Kulübü ile mücadele edecek. 3 grupta 21 takımın katılımı ile yapılacak olan maçlarda ilk 2 sırayı alacak olan takımlar Playoff’a yükselecek. Playofflar sonunda ise 3 takım 2. Lig’e yükselecek. Lig maçları öncesi hazırlıklarına Antrenör Erol Kayhan gözetiminde devam eden Pamukkale Belediyespor, müsabakalar için 8 Haziran’da Yalova’ya gidecek. Mavibeyazlı takımda antrenmanda sakatlanan milli sporcu Ceyda Akyüz dışında eksik bulunmuyor.

“Hedef şampiyonluk”

Pandemi nedeniyle ertelenen 20202021 sezonuna iyi hazırlandıklarını ifade eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erol Kayhan, “Ligler ertelendi ama biz çalışmayı hiç bırakmadık. Takımımızın durumu çok iyi. Yalova’daki maçlara hazırız. Hedefimiz önce Playofflara kalmak, ardından da 2. Lig’e yükselmek. Bu konuda takımımıza olan güvenim tam. Bize he konuda destek veren Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim. Son 2 yıldır bize verilen destekler arttı. Sandalye ve malzeme desteğinin yanı sıra maddi ve manevi olarak her zaman bizim yanımızda oldular” dedi. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kaptanı Doğancan Göktaş ve milli sporcu Meryem Tan ise “Yalova’da 9 Haziran tarihinde başlayacak olan tek devreli lig usulü ile oynanacak olan maçlara iyi hazırlandık. Hedefimiz bu yıl mutlu sona ulaşarak Pamukkale Belediyespor’un adını 2. Lig’e yazdırmak. Desteklerinden dolayı başkanımız Avni Örki’ye ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz. İnşallah Denizlimize ve başkanımıza şampiyonluk sevinci yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

“Başarılar diliyorum”

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise sporun ve sporcuların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Kulübümüzün ilk aktif branşı tekerlekli sandalye basketbol takımımız 20202021 sezonuna iyi hazırlandı. Takımımız, bu sezon 3. Lig’de mücadele edecek. Biz spora ve sporcuya önem veriyoruz. Spor kulübümüz aracılığıyla gençlerimize ve engellilerimize spor yapma imkanı sağlıyoruz. Kulübümüzün tekerlekli sandalye basketbol takımı Bursa ve Yalova’da lig maçlarına çıkacak. Takımımızın Yalova’da başarılı olacağına ve Denizlimize şampiyon olarak döneceklerine inanıyorum” dedi.

