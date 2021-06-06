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Pamukkale'de orman yangını

DHA

Pamukkale'de orman yangını


Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan yandı.
Tekke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına 6 arazöz, 1 helikopter ve yaklaşık 40 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangında alevlerin arasında kalan 10 kovandaki arılar öldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-06-06 16:20:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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