Muhtarlık yarışının kazananı Zeynel Meray oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde muhtar seçimi için sandığa giden vatandaşlar, 382 oy ile Zeynel Meray’ı birinci yaptı.
Çameli Kalınkoz Mahallesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimini kazanan Aytekin Erten'in 3 ay önce sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesiyle boşalan muhtarlığa bugün seçim yapıldı. Güvenlik önlemleri altında oylarını kullanan seçmenler, yeniden tercihini yaptı. Kullanılan oyların sonucuna göre Çameli Kalınkoz Mahallesi'nde 3 aday yarıştı. Seçim sonucunda Zeynel Meray 382, Ramazan Öz 27, İsmail Mayda ise 319 oy aldı. 63 fark oyla seçimi kazanan Zeynel Meray, Çameli Kalınkoz Mahallesinin yeni muhtarı oldu.
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