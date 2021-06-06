Muhtarlık yarışının kazananı Zeynel Meray oldu

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Denizli’nin Çameli ilçesinde muhtar seçimi için sandığa giden vatandaşlar, 382 oy ile Zeynel Meray’ı birinci yaptı.

Çameli Kalınkoz Mahallesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimini kazanan Aytekin Erten'in 3 ay önce sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesiyle boşalan muhtarlığa bugün seçim yapıldı. Güvenlik önlemleri altında oylarını kullanan seçmenler, yeniden tercihini yaptı. Kullanılan oyların sonucuna göre Çameli Kalınkoz Mahallesi'nde 3 aday yarıştı. Seçim sonucunda Zeynel Meray 382, Ramazan Öz 27, İsmail Mayda ise 319 oy aldı. 63 fark oyla seçimi kazanan Zeynel Meray, Çameli Kalınkoz Mahallesinin yeni muhtarı oldu.

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