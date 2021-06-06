Denizli'de 5 mahallede sandık başına gidildi 



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale, Kale, Sarayköy ve Çameli ilçelerindeki 5 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, Denizli'deki 5 mahallede çeşitli nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimleri için sandıklar kuruldu. Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi, Kale ilçesi TOKİ Mahallesi, Sarayköy İlçesi Ahmetli ve Bala mahalleleri ve Çameli ilçesinin Kalınkoz Mahallesi'ndeki seçmenler sandık başına giderek oy kullandı. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan seçimlerde polis ve jandarma ekipleri oy kullanılan okullarda güvenlik önlemi aldı. Saat 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Yapılan sayımın ardından yeni muhtarlar belli oldu.

Pamukkale Mahallesi'nde Mahmut Öztürk, Kalınkoz Mahallesi'nde Zeynel Meray, Bala Mahallesi'nde Mustafa Gülçer ve Ahmetli Mahallesi'nde Özkan Yalçın ve TOKİ Mahallesi'nde Yüksel Kaysel seçimi kazanarak muhtar seçildi.

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-06-06 21:06:26



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