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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsten kaçarken kırım kongo kanamalı ateşine yakalanmayın

İHA

Korona virüsten kaçarken kırım kongo kanamalı ateşine yakalanmayın

Özel Denizli Tekden Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Şerife Akalın, bazı ülkelerde yüzde 80 ölüm riski olan kırım kango kanamalı ateş (KKKA)’in Türkiye’de yoğunlaştığını belirterek, “Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığı, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır” dedi.

Dünya genelinde bir çok ülkede görülen KKKA hastalığı Türkiye’de de yoğunlaşmaya başladı. Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgularından olurken, insanların devamlı vücutta kene olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Özel Denizli Tekden Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Şerife Akalın, hastalığın temas sonucunda buluşabildiğini ifade ederek, “Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA)'nin Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır. Farklı ülkelerde hastalığa yakalananların ortalama dörtte biri hatta bazı ülkelerde de yüzde 80'lere kadar oranda ölümle sonuçlanabiliyor. Türkiye'de ise ölüm oranı yüzde 4'lerde seyrediyor. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığı, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık, virüs taşıyan hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabiliyor. Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgular. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önem taşıyor” dedi.

“Sağlık çalışanları da KKKA’lı hastalarla temasta koruyucu önlemleri almalıdır”
Kişinin keneyi çıkaramadığında en yakın sağlık kurumuna gitmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Şerife Akalın, “Kırım Kongo kanamalı ateşinden korunmak için; tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Sağlık çalışanları da KKKA’lı hastalarla temasta koruyucu önlemleri almalıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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