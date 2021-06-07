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Kumar oynarken yakalandı, görüntü vermemek için dolu araca binmeye çalıştı Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 10 kişiye 78 bin TL ceza

İHA

Kumar oynarken yakalandı, görüntü vermemek için dolu araca binmeye çalıştı Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 10 kişiye 78 bin TL ceza

Denizli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir iş merkezinin 7. katında kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. 78 bin TL cezai işlem uygulanan şahısların, görüntü vermemek için dolu araca binmeye çalışması komik anlar oluşturdu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde kumarhaneye çevrilen ofisi Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldı. İş merkezinin 7. katındaki ofisin içerisinde kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Düzenlenen operasyonda kaçacak yer bulamayan kumarbazlar, masadayken yakalandılar. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden 10 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynama suçlarından 78 bin TL para cezası uygulandı.

Kumarhaneden çıkarılan kişiler, polis ekiplerince polis merkezine götürülmek üzere araca bindirildikleri anlar görenleri güldürdü. Kameralardan yüzlerini gizlemek isteyen kişiler, dolu araca binmeye çalışması komik anlara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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