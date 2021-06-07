Büyükşehir destekleri esnafın yüzünü güldürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüs tedbirleri kapsamında verdiği karşılıksız hibe ve su indiriminden faydalanan esnaf söz konusu desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin korona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa yönelik verdiği bin 500 TL karşılıksız hibe ve yüzde 90 oranındaki içme suyu ve atık su ücretlerindeki indirim desteği yüzleri güldürüyor. Pide salonu işletmecisi Kenan Zeybek, 10 yıldır esnaf olduğunu belirterek, "Son dönemlerde hizmetlerden dolayı Allah, Osman Zolan Başkanımızdan razı olsun. Bir ağaç susuz kalır da son anda su verirsin canlanır ya bu destekler de öyle oldu. Bizim için küçük bir meblağ ama olsun yine de pazar parası, elektrik parası gibi bir derdimizi karşılayacak. Çok teşekkür ederiz. Destekleri kapsayan arkadaşlarımız da başvursunlar. Bu bizim için bir fırsat. Esnaf olarak elimizden tutulması çok güzel" dedi.



Kantin işletmecisi Yücel Aydın ise, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin bizim gibi zor durumdaki esnafa yönelik yapmış olduğu bin 500 TL destek için teşekkür ediyoruz. Kesinlikle katkısı olacak. Çünkü bayağı bir zor duruma düşmüştük. Bir nebze de olsa bizi rahatlatacaktır" diye konuştu.



Ödemeler devam ediyor

Öte yandan Denizli'nin 19 ilçesinden gelen başvurular Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılırken, müracaatı onaylanan esnafa bin 500 TL'lik destek ödemeleri sürüyor. Bayan kuaför, berber, bilardo ve oyun salonları, çay bahçeleri, çay ocakları, düğün salonları, fotoğrafçılar, güzellik salonu, halı saha işletmeleri, hamam ve sauna, internet kafe ve işletmeleri, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, lunaparklar, müzisyenler, okul kantin işletmecileri, restoranlar, spor salonları, tost ve ızgara salonu esnafına yapılan 1.500'er TL'lik destek, müracaatların onaylanmasının ardından banka hesaplarına aktarılıyor. Karşılıksız hibe desteğinin yanında kent genelindeki tüm esnaf ve ticari işletmelerin Haziran Temmuz AğustosEylül aylarında içme suyu ve atık su ücretlerinde yüzde 90 oranında indirime gidildi.

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