Genç kızın polisten kaçışı kazayla noktalandı Sokağa çıkma kısıtlamasını delen ehliyetsiz genç kız, kaza yapınca yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sokağa kısıtlamasını ihlal ederek polisle kovalamacaya giren ehliyetsiz genç kızın kullandığı otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak hurdaya göndü.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesinde 35 ACC 212 plakalı aracıyla dolaşmaya çıkan 21 yaşındaki Ş.N.Ç. isimli kadın sürücü, polis ekiplerinin uygulama noktasında yaptığı “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Hacıkaplanlar Mahallesinden başlayan kovalamaca, kadın sürücünün Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı 2019 Sokak girişindeki apartmanın bahçe duvarına çarpmasıyla son buldu. Kaza yapan kadın sürücü, bu kez de araçtan indi ve yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, koşarak kaçmaya çalışan sürücüyü 100 metre ileride yakaladı.



Ş.N.Ç. isimli kadın sürücünün neden kaçmaya çalıştığı ise o an belli oldu. Ehliyetsiz araç kullandığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücünün üst ve araçta yapılan aramasında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Kadın sürücü ifadesi alınmak gözaltına alındı. Ağır maddi hasar alan kullandığı araç ise çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal, trafik kurallarını ihlal gibi suçlardan cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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