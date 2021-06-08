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Hayat Boyu Öğrenme kurslarına 29 bin kişi katıldı Denizli’de 7’den 70’e Her Yerde Herkes İçin Eğitim kapsamında 29 bin 930 kursiyer katılım gösterdi

İHA

Hayat Boyu Öğrenme kurslarına 29 bin kişi katıldı Denizli’de 7’den 70’e Her Yerde Herkes İçin Eğitim kapsamında 29 bin 930 kursiyer katılım gösterdi

Milli Eğitim Bakanlığının 17 Haziran 2021 tarihlerinde belirlediği ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri’ kapsamında Pamukkale ve Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezlerindeki bin 870 kursa toplam 29 bin 930 kursiyerin yıl boyunca el emekleri ile hazırladıkları ürünlerin sergi açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 ile 7 Haziran 2021 tarihlerinde belirlediği ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri’ kapsamında Pamukkale ve Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezleri kursiyerlerin yıl boyunca el emekleri ile hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı serginin açılış töreni düzenlendi. Tören Mekerzefendi Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Necdet Yılmaz, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Halk Eğitimi Merkezleri Müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması ile başlayan açılış programı Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Programda açılış konuşmasını yapan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Bilginin her geçen gün yenilendiği öğrenme alanlarının artarak değişiklik gösterdiği günümüzde istihdam alanındaki gelişimler ve güncellemelere ihtiyaç duyulması kaçınılmaz bir gerçektir. Hayat boyu öğrenme felsefesi bizim için önemli. Bizim kültürümüz beşikten mezara kadar öğrenmeden bahseder. Doğduğumuz günden itibaren öleceğimiz güne kadar öğrenme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri aslında devam ediyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün EYaygın sisteminde 72 alanda 3 bin 645 kurs modülü yer almaktadır. İlimizde hayat boyu öğrenmenin bir yaşam felsefesi haline getirilmesi ve özellikle salgın sürecini de dikkate alarak vatandaşlarımızın bu anlamda ihtiyaçlarını karşılamak adına il genelinde 1 Ocak ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında, bin 870 kurs açılmış olup, bu kurslara toplam 29 bin 930 kursiyer katılım göstermiştir” dedi.

“Amacımız vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmak”
Müdür Ekici; “Hızla gelişen, süratle değişen dünyaya ayak uydurabilmek, çağın gerisinde kalmamak, eldeki imkanların ihtiyaçlara göre en verimli şekilde kullanılabilmesine bağlı bulunmaktadır. Merkezlerimiz her yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verildiği hayat boyu öğrenme merkezlerine dönüşmüştür. Bizim amacımızda vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak, nihayet milletimizi çağdaş uygarlığın yapıcı ve oluşturucu seçkin bir ortağı yapmaktır. Hayat boyu öğrenme stratejisi planında özellikle yetişkinlerin sürekli öğrenmeleri, öğretim fırsatlarından yararlandırmalarının kolaylaştırılması, dezavantajlı, vasıfsız genç insanlar, yaşlılar, işsizler, engelliler olarak tanımlanan bireylerin eğitime erişimlerinin kolaylaştırılması görevi de halk eğitim merkezlerine verilmiştir. Hayat Boyu Öğrenme Haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize öğrenmenin devam eden bir yaşam becerisi olduğu inancıyla millet ve memleket yararına gördüğüm bu faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Usta öğreticiler ve kursiyer eserlerini sergiledi
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasının ardından Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını anlatan kısa tanıtım filmi programa katılanlar tarafından beğeni ile izlendi. Programın devamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden oluşan saz ekibi bir dinleti gerçekleştirdi. Açılış programının sonrasından protokol heyeti sergi salonuna geçerek Pamukkale ve Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezleri kursiyerlerin yıl boyunca el emekleri ile hazırladıkları ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı kurdele keserek gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici sergide yer alan tüm stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden eserleri hakkında bilgiler aldı. Müdür Ekici sergide yer alan, cam sanatları, ebru sanatı Kat’ı, filografi sergilerinde tezgahın arkasına geçerek denemelerde bulundu.

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