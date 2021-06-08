Merkezefendi'de 4 mahallede su kesintisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 9 Haziran'da Merkezefendi ilçesinde 4 mahallede su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 9 Haziran 2021 Çarşamba günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ile 20.00 saatleri arasında, Merkezefendi ilçesinde bulunan Akkonak, Karaman, Merkezefendi ve Değirmenönü mahallelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği aktarıldı.

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