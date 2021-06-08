Anında merkeze görüntü aktaran yaka kamerası uygulamasına başlanıldı En yeni teknolojiye sahip yaka kameraları vatandaşları ve jandarmayı koruyacak

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, vatandaş ile jandarma arasındaki yaşanabilecek olumsuz diyalogları ortadan kaldırmak ve güvenirliği arttırmak amacıyla 4.5G teknolojisine sahip anında merkeze görüntü aktaran Yaka Kamerası uygulamasına geçildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, mülki, adli ve diğer görevleri yerine getirirken, şeffaflığı sağlayarak vatandaş memnuniyetini arttırmak, kolluk görevleri esnasında karşılaşılan suç unsurlarına ait görüntüleri gerektiğinde delil olarak adli makamlara göndermek için yeni uygulamaya başladı. Vatandaş ile jandarma arasındaki yaşanabilecek olumsuz diyalogları ortadan kaldırmak, iddia ve şikayetleri engelleyerek güvenirliği arttırmak, hesap verilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla yüksek çözünürlükte görüntü aynı zamanda ses kaydı yapabilen yaka kameraları bu sesli görüntüyü anında 4.5G teknolojisi üzerinden merkeze aktarma özelliğine sahip olmasıyla birlikte en yeni teknoloji yaka kameraları kullanılmaya başlanıldı.



Jandarma trafik ve asayiş timleri, vatandaşların huzur ve güven içinde karayollarında emniyetli, konforlu bir şekilde seyahatlerini temin etmek amacıyla en yeni teknolojik cihazlarla insan merkezli çağdaş yönetim anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor.

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