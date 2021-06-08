Denizlispor'da kongre öncesi Yavuz Cinkaya ismi ağırlık kazandı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da, 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılacak genel kurulu öncesi camia, Yavuz Cinkaya isminde birleşti. Geçen sezon mevcut Başkan Ali Çetin'in yönetiminde başkan yardımcılığı yapıp istifa eden Cinkaya'nın adaylığına Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da destek verdiği bildirildi. Cinkaya'ya Ali Çetin'in ise dışarıdan temlik ve sponsorluk konusunda yardımcı olacağı öğrenildi. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Cinkaya'nın listesinde Muhammet Üstek, Serkan Başbuğ ve Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yanı sıra birçok iş adamının bulunduğu kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-06-08 11:39:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.