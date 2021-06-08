Denizi olmayan kentte, yılda 1800 ton alabalık üretiliyor



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki 108 tesiste üretilen alabalıklar ABD, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Denizi olmayan kentte yılda 1800 ton alabalık, yurt dışında sofraları süslüyor.

Kent merkezine en uzak ilçelerinden Çameli, alabalık üretimiyle ön plana çıkıyor. Kırsal Elmalı ve Kirazlıyayla mahallelerinde irili ufaklı 108 işletmede, canlı alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Yumurtadan yetiştirilen ve balık çiftliklerindeki havuzlarda büyüklüklerine göre ayrılan alabalıklar, yaklaşık 812 ayda istenilen büyüklüğe ulaşıyor, tesislerde işlemlerden geçirilip 15 ülkeye ihraç ediliyor. Çameli Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, 1985'ten bu yana ilçede kurulan çiftliklerde alabalık üretimi yapıldığını belirtti. İlçede faaliyet gösteren işletmelerde yıllık toplam 1800 ton alabalık üretimi yapıldığını dile getiren İvgin, "Tesislerde işlenen balıklar Avrupa ülkelerine, Uzak Doğu ve ABD'ye ihraç ediliyor. Her geçen gün balık üretimimiz artıyor. İç piyasada marka olma yolunda ilerliyoruz. Bizi ön plana çıkaran balıkların doğal yetiştirilmesi. Sıcaklığı yaklaşık 8-10 derece olan suyumuz balık üretimine çok uygun. İlçemizin ihracat başarısıyla gururluyuz. Biz ilçemizde bu üretimin daha da artması için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

LEZZETİNİN SIRRI SUYUNDA

Elmalı Mahallesi'nde alabalık üreten Mustafa Eriş, coğrafi konum ve su kaynakları açısında bölgenin alabalık üretimine oldukça elverişli olduğunu söyledi. Alabalık üretimine yumurtadan başladıklarını ifade eden Eriş, "Havuzlarda yavruları büyütüp yetiştiriyoruz. Buradan tüm ülkeye alabalık gönderiyoruz. Birçok ülkeye de alabalık ihraç ediyoruz. Burada yetişen alabalığın özelliği soğuk suda üretilmesidir. Suyumuzun Akdağ'dan gelen kaynak suyudur. Soğuk suda yetişmesi nedeniyle balığımızın yağ oranı ve lezzeti yüksek oluyor. Koronavirüsten biz de etkilendik. Restoranlar kapanınca talep azaldı. Ancak yeni sezonla yoğun sipariş alıyoruz. Yeni sezondan çok umutluyuz. Üretimin ve satışın yaz sezonunda artacağını bekliyoruz" diye konuştu.

15 ÜLKEYE İHRACAT

Balık işleme tesisinde görevli yüksek su ürünleri mühendisi Esra Cihangir, Çameli'de üretilen alabalıkları fabrikalarında çeşitli işlemlerden geçtiğini belirtti. 15 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Cihangir, "Alabalıkları eksi 40 derecede 1 gece şokladıktan sonra gerekli işlemlerden geçirip paketliyoruz. Paketlendikten sonra eksi 18 derecedeki depolarda saklıyoruz. Daha sonra TIR'lar ile yurt dışına gönderiyoruz. Tesisimizden yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, İtalya, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere yoğun bir şekilde ihracatımız var" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Deniz TOKAT

2021-06-08 11:53:55



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