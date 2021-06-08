Korona tuzağıyla yaşlı komşusunun 150 bin TL'sini çalan şüpheli ve arkadaşlarına 75 yıl hapis

Denizli’de yaşlı komşusunu ‘korona testi’ tuzağıyla hastaneye çağırarak evinden içerisinde 150 bin TL para bulunan kasayı çalan şüpheli ve 4 ortağı, 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde meydana gelen olayda, yaşlı komşusu Mustafa N.’nin evinde kasa bulundurduğunu öğrenen Fatih T. (24), kurduğu tuzağı adım adım uygulamaya geçirdi. Yeni bir hat satın alarak Mustafa N.’yi arayan Fatih T., kendisinin Sağlık Bakanlığında yetkili olduğunu ve korona virüs temaslısı olduklarının tespit edilmesi üzerine acil test yaptırmak için eşiyle birlikte hastaneye gelmeleri gerektiğini söyledi. Mustafa N.’nin eşini de yanına alarak endişeyle hastanenin yolunu tutmasıyla harekete geçen Fatih T., bir minibüs kiralayarak 4 suç ortağıyla birlikte eve geldi.



Testinin negatif çıkmasına sevinemedi

Boş eve ellerini kollarını sallayarak giren şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı içerisindeki 150 bin TL ile birlikte alarak kayıplara karıştı. Korona virüs testi negatif çıkınca evine dönen Mustafa N., yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşlı adam hırsızların yakalanması için, jandarmaya ihbarda bulundu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın meydana geldiği kırsal mahallede hiç güvenlik kamerası olmaması üzerine farklı bir yöntem izleyen JASAT, cami hoparlöründen anons yaptırarak, şüpheli durumlarla karşılaşanlardan destek istedi. Köy meydanında bekleyen JASAT ekibinin yakınına gelen bir kişi, olay günü siyah renkli bir Volkswagen marka minibüs gördüğünü bildirdi.



Hırsız komşusu çıktı

Alınan bu bilgi üzerine 40 gün boyunca detaylı incelemelerde yapan JASAT timi, 113 kameraya ait 156 saatlik güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. Olay günü bölgedeki yolları kullanan 22 bin 285 aracı tespit eden JASAT, iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yaparak suçta kullanılan kiralık minibüsü belirledi. Olayın 4 şüpheli tarafından gerçekleştiğini belirleyen JASAT timleri, ‘Avcı’ kod adı verilen operasyonda şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İlk olarak minibüsü kiralayan komşu Fatih T.’yi gözaltına alan JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve itiraftan yola çıkarak suç ortakları Yücel B. (21), Bayram Ç. (25), Burak A. (19) ve Tayfun K'yı (26) kıskıvrak yakaladı.



Tutuklanarak cezaevine gönderilen 5 şüphelinin yargılamasına Tavas Adliyesinde devam edildi. Yaşlı adamı kaldırıp evinden içerisinde 150 bin TL para olan kasayı çalan şüpheliler, her biri 15’er yıldan toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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