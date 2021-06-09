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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Sarayköy Belediyesi ile protokol yeniledi

İHA

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Sarayköy Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Sarayköy Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi. İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Sarayköy Belediyesi ile imzaladığı protokol 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş; Öncelikle nazik ziyaretleri için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Söz konusu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına başkan Özbaş'ı ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibi adına protokolü birim sorumlusu Zeliha Şit imzaladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.

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