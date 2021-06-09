Otomobil, motosiklete çarpı; 1 ölü, 1 yaralı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde otomobilin, ters yoldan gelerek kontrolsüz kavşağa giren plakasız motosiklete çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Hadim Mahallesi Denizli-Çivril karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Mustafa Alan yönetimindeki 20 L 9859 plakalı otomobil, Hadim Mahallesindeki kontrolsüz kavşağa ters yönden giren Mehmet Barça (17) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Barça yaralanırken, arkasındaki Gülhan Çizik (17) adlı erkek ise yaşamını yitirdi. Mehmet Barça, kaza yerine sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Çizik'in cansız bedeni ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi´ne gönderildi. Motosiklettekilerin, Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak kente geldiği öğrenildi

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla motosikletteki 2 kişinin havaya savrulduğu görüldü.

Hadim Mahallesi Muhtarı Uğur Ekici, aynı kavşakta daha önce de ölümlü kaza olduğunu belirterek, "Burası sürekli kaza olan bir kavşak. Gerekli kurumlara resmi yazılar yazarak bu kavşağa ışık sistemi konulmasını istedik. Ancak ne kadar uğraştıysak yaptıramadık. Işık sistemi olsaydı, bu kaza yaşanmazdı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Baklan Ramazan ÇETİN

2021-06-09 16:02:14



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