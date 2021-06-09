Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde tur otobüsü yan devrildi. Kazada yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.

Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla karayolunda yağışın ardından ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tur otobüsü yan devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda öğrencinin yaralı olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.