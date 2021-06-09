LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada midibüsün içinde yaşları 15 ile 20 arasında değişen 22 kişi, 2 personel ve 1 sürücünün bulunduğu belirlendi. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Kale Deniz TOKAT

2021-06-09 20:57:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.