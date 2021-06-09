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8'inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

DHA

8'inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatın 8'inci katından düşen Suriye uyruklu inşaat işçisi Mahmut Elkurdi (55) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 4804 Sokak üzerinde inşası süren bir binada meydana geldi. İnşaat işçisi Mahmut Elkurdi iskele üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip 8'inci kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Elkurdi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Elkurdi'nin iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Savcının incelemesinin ardından Elkurdi'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-06-09 21:27:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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