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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 kişinin yaralandığı kazada 20 öğrenci taburcu edildi

İHA

25 kişinin yaralandığı kazada 20 öğrenci taburcu edildi

Denizli’de devrilen midibüste yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan kafileden 20’si taburcu edildi. Tedavileri devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
Ankara’dan yola çıkarak Bodruma tedavileri tamamlanarak, sağlığına kavuşan 22 öğrenciyi moral gezisine götüren LÖSEV’e ait midibüs Kale ilçesinde devrildi. Kaza sonucu 22 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan grupta çok sayıda yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Tedavisi tamamlanan 20 kişi ise bugün taburcu edildiği öğrenildi. Tedavisi devam eden 5 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

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