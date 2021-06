Başkan Doğan, minik sporcularla bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 3 bin metrekareden oluşan spor tesisinde sporcularla bir araya gelerek, her koşulda sporu desteklediklerini belirtti.



Merkezefendi Belediyesi daha sağlıklı ve daha sporsever bir nesil için çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi tarafından Alpaslan Mahallesi’ne kazandırılan spor tesisinde sporcularla bir araya geldi. Futbol, basketbol ve voleybol branşında kursların verildiği tesiste 7 ile 12 yaş arasındaki üç yüz sporcu eğitim görüyor. 3 bin metrekareden oluşan spor tesisi Alpaslan, Bakırlı, Yenimahalle, İlbade ve Gümüşçay Mahallelerindeki öğrencilere spor yapma imkanı sağlıyor.



“İlçemizdeki spor tesislerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu her koşulda destekleyeceklerini belirtti. Başkan Doğan, “Alpaslan Mahallemize kazandırdığımız spor tesisinde sporcularımızla bir araya geldik. Uzman antrenörler eşliğinde çocukların spora ilgisini artırmak en büyük dileğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman, her koşulda destekleyeceğiz ve yanlarında olacağız. İlçemizdeki spor tesislerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak, ilçemizi sporun merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

