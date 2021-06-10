Denizli ‘Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması’ için gün sayıyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde organize edilen “Deneyimden Geleceğe Eİhracat Liderler Buluşması” için hazırlıklar tamamlandı.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde organize edilen “Deneyimden Geleceğe Eİhracat Liderler Buluşması” etkinliği 15 Haziran 2021 Perşembe günü 13.0016.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı programa eihracat sektörünün marka isimleri konuşmacı olarak katılım sağlayacak.
Konuşmalardan sonra yapılacak olan yuvarlak masa toplantılarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.
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