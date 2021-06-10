Türkiye'nin 3., Ege’nin ise en büyük obruğu ziyaretçilerini bekliyor Nasıl oluştuğu bilinmeyen 60 dönümlük obruğun turizme kazandırılması hedefleniyor Mahalle sakinlerinden Ali Kozluca: “Obruğun korunup korunma altına alınmasını istiyoruz”

Türkiye’nin en büyük obrukları arasında bulunan Ege’nin ise en büyük obruğu olan Denizli’de bulunan Gümüşdere Obruğu vatandaşlar tarafından turizme kazandırılması isteniyor. Mahalle sakinlerinden Ali Kozluca, “Biz böyle bir yerin kaybedilmesini istemiyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Gümüşdere Mahallesi sınırları içinde bulunan Ege Bölgesinin en büyüğü Gümüşdere Obruğu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Ne zaman ve nasıl oluştuğuyla ilgili bir bilginin olmadığı obrukla ilgili mahalle sakinleri bölgenin meteor çukuru olduğunu, bazıları ise yeraltı su havzasının çökmesi sonucu ortaya çıktığını söylüyor. Kış aylarında yağan kar ve yağmur sularıyla dolan, ancak son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle şuan içinde su bulunmayan obruk 60 metre derinliğe ve 150’ye 400 metre genişliğe sahip. Obruğun içine iki farklı noktadan kayalık alanlar geçilerek iniliyor. Horasanlı Mahalle sakinlerinden Ali Kozluca, “Köyümüz buraya üç kilometre yakınlıkta Gümüşdere’ye 700 veya 1 kilometre civarında. Burası 60 metre derinliğinde 150’ye 400 metre yani yaklaşık 60 dönüm genişliğindedir. Ne zaman ve nasıl olduğu bilinmeyen bir obruktur. Türkiye’nin 3’üncü Ege’nin de 1’inci obruğu büyüklük bakımından. Tabi ki biz böyle bir yerin kaybedilmesini istemiyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yani bu Mersin’de olduğu gibi buraya bir asansörlü iniş çıkış sistemi olabilir. Buraya genelde çok gelen giden oluyor, genelde öğrenci topluluğu geliyor. Gerek Adnan Menderes Üniversitesinden, gerekse Pamukkale Üniversitesinden gelenler oluyor. Yani araştırılıyor, ama ne zaman, nasıl olduğu da belli değil yani geçmişi belki de 500, 600 yıllıktır. Burası kışın su doluyor, birkaç yıldır olmuyor ama su dolduğunda ileride 10 köyü bağlayan Barza Ovası var orayı dolduruyor ve tarım arazilerine zarar veriyor. Bu tabi 10 yılda, 20 yılda olan bir olay olduğunda değişiklik olabiliyor” dedi.



“Obruğun korunup korunma altına alınmasını istiyoruz”

Obruğun çevresinde düzenleme yapılarak korunması gerektiğini bölgenin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu anlatan Kozluca, “Bu obruk bizim, bölge için çok önemli, buranın asla ve asla kaybedilmesini istemiyoruz. Burasının mutlaka turizme kazandırılmasını istiyoruz. Çevrenin komple çevresiyle birlikte bu obruğun korunup korunma altına alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

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