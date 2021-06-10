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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’nin ilçeleri sele teslim oldu

İHA

Denizli’nin ilçeleri sele teslim oldu

Denizli’den günlerdir beklenen yağış ilçelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan mahallesinde yağmur yağışı yerine dolu yağışına bıraktı. Toprak dolu yağışı nedeniyle beyaza kaplandı.

Denizli’de beklenen yağmur yağışı Serinhisar ve Tavas ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı şiddetini arttırarak devam etti. Serinhisar ilçesinin ardından Tavas ilçesi ve ilçeye bağlı Karahisar Mahallesi’nde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede yaklaşık iki saat süren sağanak yağmur yağışı, aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle ilçe yollarında ve mahalle yollarında trafik kontrollü sağlanıyor.

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