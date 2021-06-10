Filede heyecan devam ediyor

Voleybol Bölgesel Lig maçları Denizli’de Hasan Güngör ve Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçlarla sürüyor. Toplam 22 takımın yarıştığı maçlarda kadınlarda finale yükselen ilk iki takım belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yurt çapında düzenlenen 20202021 sezonu Bölgesel Voleybol Ligi müsabakaları 0812 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Erkekler ve Kadınlarda gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar finallere yükselme hakkı kazanacak.

Denizli Büyükşehir SK ve 15 Temmuz Şehit Anadolu Lisesi takımları finalde

8 Haziran Salı günü başlayan Kadınlar Bölgesel Lig maçları Vali Recep Yazıcıoğlu ile Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılıyor. İlk iki grupta tamamlanan maçlar sonucu finale yükselen ekipler belli oldu. Gruplarında oynadıkları tüm maçları kazanan Denizli Büyükşehir Spor Kulübü ile 15 Temmuz Şehit Anadolu Lisesi kulüpleri finale yükselmeye hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligine yükselecek takımları belirleyecek Bölgesel Lig final müsabakaları 2023 Haziran tarihlerinde Denizli’de yapılacağı bildirildi.

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