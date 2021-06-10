'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hakkında 'çocuğa cinsel istismar' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (25), jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.A., cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın Honaz ilçesindeki evde saklandığını belirledi. Honaz Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, 2013'te 'çocuğa cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 19,5 yıl hapis cezası bulunan M.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2021-06-10 15:56:20



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