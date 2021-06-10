Kapalı kıl dönmesi ameliyatı ile aynı gün taburcu olmak mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapalı kıl dönmesi ameliyatı ile aynı gün taburcu olmak mümkün

İHA

Kapalı kıl dönmesi ameliyatı ile aynı gün taburcu olmak mümkün

İzmir’den gelerek Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde göreve başlayan Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Sami Cebelli, kıl dönmesi ameliyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Cebelli, “Kıl dönmesini kapalı ameliyat ile yaptığımız hastalar aynı gün taburcu olup, normal yaşamlarına dönebiliyorlar" dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Sami Cebelli, kıl dönmesinin oluşmasıyla birlikte karşılaşılan durum ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kıl dönmesinin genç erkeklerde görüldüğünün bilgisini veren Op. Dr. Cebelli, özellikle masa başında çalışmanın kıl dönmesi riskini arttırdığını belirterek, “Kıl dönmesi, bel ve kuyruk kesimi bölgesindeki kılların dökülmesi ve tekrar cilt altında yuva yapması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kıl dönmesi olarak biliniyor ama biz bunu kıl yuvası olarak da adlandırabiliriz. Kıl dönmesi daha çok genç erkeklerde görülür ve 20 ile 40’lı yaşlarda ortaya çıkar. Kıl dönmesinin nedenlerinden bahsedecek olursak, özellikle ofiste masa başında çalışanlarda, ortaya çıkar. Aşırı kilolu olmak, terlemek de kıl dönmesinin nedenleri arasındadır. Kıl dönmesi kuyruk sokumu bölgesinde oluşur ve kötü kokulu akıntıyla fark edilebilir. Gözden uzak bir bölge olduğu için hastalar bazen fark etmeyebiliyorlar ve genelde şişlik, ağrı, kötü koku gibi şikayetler artınca bize başvuruyorlar. Birçok hastalıkta olduğu gibi kıl dönmesinde de erken fark edilip tedavi edilmesi önem arz etmektedir” dedi.

“Açık ameliyatta hastanın yaklaşık 1 ay kadar günlük yaşam konforunu bozan durumlar olabiliyor”
Kapalı yöntemle yapılan kıl dönmesi ameliyatları hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Cebelli, “Bu bahsettiğimiz kıl yuvasında zamanla kılların üzerinde oluşan mikroorganizmalar, kapalı ortama girince enfekte oluyor ve apseye dönüşüyor. Apse olduğu dönemde bunun ilaç ile kurutulması gerekir. İlaç tedavisi tamamlandıktan sonra kapalı ya da açık ameliyat öneriyoruz. Her iki ameliyatı da yapmak mümkün fakat ben özellikle kapalı ameliyatı uyguluyorum. Açık ameliyatta deri, deri altı kemiğe kadar o bölge çıkarıldığı için ciddi bir doku kaybı oluyor. O bölge sürekli hareket eden bir bölge olduğundan dolayı yürürken, otururken, kalkarken sürekli hareket halinde olunduğu için açık ameliyat yapıldıktan sonra dikişlerde açılma olabiliyor. Açık ameliyatta hastanın ameliyattan sonra oturmasına, kalkmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla kıpırdamaması gerekebiliyor. Hastanın 1 ay kadar günlük yaşam konforunu bozan kısıtlamalar olabiliyor. Kapalı kıl dönmesi (lazer veya Fenol) ameliyatı ise iş güç kaybını da engelliyor. Kapalı ameliyatı lokalle yapıyoruz ve aynı gün hasta taburcu olup normal hayatına dönebiliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan hükümlü ...
Filede heyecan devam ediyor
YEREL HABERLER Filede heyecan devam ediyor
Denizli’nin ilçeleri sele teslim oldu
YEREL HABERLER Denizli’nin ilçeleri sele teslim oldu
Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan odanın tüm imkanını seferber etti
Günlerdir beklenen yağış, bıçağın merkezinde sele dönüştü
YEREL HABERLER Günlerdir beklenen yağış, bıçağın merkezinde sele ...
Türkiye'nin 3., Ege’nin ise en büyük obruğu ziyaretçilerini bekliyor Nasıl oluştuğu bilinmeyen 60 dönümlük obruğun turizme kazandırılması hedefleniyor Mahalle sakinlerinden Ali Kozluca: “Obruğun korunup korunma altına alınmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye'nin 3., Ege’nin ise en büyük obruğu ...
Denizli ‘Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması’ için gün sayıyor
YEREL HABERLER Denizli ‘Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler ...
Başkan Doğan, minik sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Doğan, minik sporcularla bir araya geldi
19 yılla aranan istismarcı JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER 19 yılla aranan istismarcı JASAT’tan kaçamadı
25 kişinin yaralandığı kazada 20 öğrenci taburcu edildi
YEREL HABERLER 25 kişinin yaralandığı kazada 20 öğrenci taburcu ...
AK kadınlardan Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL HABERLER AK kadınlardan Başkan Zolan'a ziyaret
Bakan Varank, Denizli’de Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacağını açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Denizli’de Deneyap Teknoloji Atölyesi ...
Denizlispor'da aday belirsizliği
YEREL HABERLER Denizlispor'da aday belirsizliği
Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık ...
Ayvacık Çayı ve Kısık Kanyonu kuraklığa teslim oldu
YEREL HABERLER Ayvacık Çayı ve Kısık Kanyonu kuraklığa teslim oldu
Sağlıklı bireyler için doğal beslenmeyi seçin
YEREL HABERLER Sağlıklı bireyler için doğal beslenmeyi seçin
Okul öncesi öğrencileri el yapımı ahşap oyuncaklar ile sevindi
YEREL HABERLER Okul öncesi öğrencileri el yapımı ahşap oyuncaklar ...
Denizli’de Aile Sağlığı Merkezlerinde BioNTech aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Denizli’de Aile Sağlığı Merkezlerinde BioNTech aşı ...
Denizlili Astsubay korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Denizlili Astsubay korona virüse yenildi
8'inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 8'inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (3)
YEREL HABERLER LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (3)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
YEREL HABERLER LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4’ü ağır 25 yaralı Kazada hurdaya dönen midibüs olay yerinden vinçle kaldırıldı
YEREL HABERLER Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla ...
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı
YEREL HABERLER LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı