Merkezefendi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrencilere yönelik ücretsiz ‘Sınav Rehberlik ve Danışma Hizmeti’ vereceğini belirtti.

Merkezefendi Belediyesi YKS öncesi sınav rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek. Hizmet, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından YKS öncesi Sınav kaygısı, dikkat dağınıklığı ve odaklanamama gibi konular üzerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ister yüz yüze, ister online olarak faydalanabileceği rehberlik ve danışma hizmeti Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Sınava girecek olan öğrencilerin başarılı olması için ‘Sınav Rehberlik ve Danışma Hizmeti’ni vereceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onların ve ailelerinin yükünü, kaygısını, stresini azaltmak için ‘Sınav Rehberlik ve Danışma Hizmeti’ vereceğiz. Öğrencilerimiz uzman danışmanlarımız ile istediği her konuda, ister yüz yüze ister online olarak görüşebilecek. YKS öncesi gerçekleştireceğimiz bu hizmet ile öğrencilerimizin sınavda başarılı olmasına katkı sağlamak istiyoruz. Şimdiden sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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