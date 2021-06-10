Yüz yüze eğitimde katılımın yüksek olması velilere verilen güvenle sağlandı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Öğretmenlerimizin emekleri çok büyük”

Yüz yüze eğitimin başladığı haftada Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Zümrütevler Ortaokulunda incelemelerde bulunarak; “Okullarımızda yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerimizle okullarımız adeta tekrar çiçek açtı. Velilerimize çocuklarını gönül rahatlığıyla öğretmenlerine emanet ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin ziyaretine Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Okul Müdürü Mehmet Vaybil, Okul Aile Birliği Başkanı ve üyeleri, Zümrütevler Mahallesi Muhtarı ve öğretmenler eşlik etti. Zümrütevler Ortaokulu idarecileri ve okul aile birliği, salgın döneminde öğrencilerinden uzak geçen süreçte okulda öğrencileri için yeni ortamlar hazırladılar. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak korona virüs tedbirlerinin en ince ayrıntısına kadar okullarımızda uygulandığını belirten Müdür Ekici; “Okullarımızda yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerimizle okullarımız adeta tekrar çiçek açtı. Zümrütevler Ortaokulumuzda sınıfları gezerken karşılaştığımız manzarada gördük ki, öğrencilerimiz okullarına kavuşmanın heyecanı içerisinde okullarına geliyorlar. Eğitimciler olarak öğrencilerimizi okullarımızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli’de yüz yüze eğitime katılımın yüksek olmasındaki büyük etkenlerden biri de, idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin salgın sürecinde adeta kenetlenerek öğrencilerimizin yanlarında olmaları ve velilerimize güven vermeleridir. Velilerimize çocuklarını gönül rahatlığıyla öğretmenlerine emanet ettikleri için teşekkür ediyorum. Sınıfların sosyal mesafeye göre düzenlenmesi, dezenfektan, maske, fiziki ve sosyal yeterlilikler konularında azami bir şekilde özen göstererek, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sorunsuz bir şekilde eğitim almalarını sağlayan tüm öğretmen ve okul yöneticilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.



“Bu halkalar ne kadar güçlü ise başarı da o kadar büyüktür”

Müdür Ekici, Zümrütevler Ortaokulu idarecileri ve okul aile birliği, ziyaretin devamında, salgın döneminde öğrencilerinden uzakta geçen süreçte öğrenciler için hayırsever katkıları ile hayata geçirilen 18+1 bilgisayarlı bilişim laboratuvarını, müzik atölyesini ve okul kütüphanesi ile okul bahçesine yaptırılan çeşmeyi inceledi. Denizli eğitimine hayırsever katkısının geçmişten günümüze öneminin büyük olduğunu belirten Ekici; “Hayırseverlerimizin maddi ve manevi gücünü hep arkamızda hissettik. Bugün salgın sürecinde okulumuza hayırseverlerimizin kazandırdıklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Zümrütevler ortaokulumuz salgın sürecini iyi yöneterek eğitim alanlarına çok önemli yenilikler ekledi. Buradan tüm hayırseverlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Eğitimde başarı varsa, bu, öğrencisinden öğretmenine, velisine, idarecisine, eğitimin paydaşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlerine kadar uzanan bir zincirin halkasıdır. Bu halkalar ne kadar güçlü ise başarı da o kadar büyüktür” diye konuştu.



“Öğretmenlerimizin emekleri çok büyük”

Son olarak öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile buluşan Müdür Ekici; “Sınıflarımız adeta salgın süreci öncesinde olduğu gibi öğrencilerimizle dolu dolu. Bu güzel ortamın oluşması sizlerin eseridir. Bir yıldan fazladır süre gelen salgında hep öğrencilerimizin yanında oldunuz. Öğretmenlerimizin emekleri çok büyük. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Zümrütevler Ortaokulumuzda idarecisinden, öğretmenine, öğrencisinden velisine, muhtarından okul aile birliğine kadar güzel bir dayanışma ve aile ortamı var. Böylesine güzel eğitim yuvalarını görmek geleceğimiz ve çocuklarımız adına bizleri çok mutlu ediyor. Geleceğimiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.

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