Denizlili sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Görsel Sanatlar Grubu iş birliğiyle düzenlenen ‘Karma Sergi’ sanatseverler ile buluştu.

62 ressama ait olan tablolar Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Karma Sergi’ye Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Vali Ali Fuat Atik’in Eşi Fulya Atik, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürü Sinan Tokdemir, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Necdet Yılmaz, oda başkanları, muhtarlar, parti il ve ilçe yöneticileri ile sanatseverler katıldı.



Her zaman sanata ve sanatçıya destek olacaklarını belirten Başkan Doğan, Merkezefendi’yi kültürün, sanatın ve eğitimin merkezi haline getireceklerini söyledi. Doğan, “Bu yola çıkarken Merkezefendi’yi sanatla sanatçıyla buluşturacağız demiştik. Göreve geldiğimiz günden beri arkadaşlarımızla birlikte bu doğrultuda çalışıyoruz. Merkezefendi Belediyemizde karikatür ve ressam Mehmet Selçuk ile birlikte ilk karikatür kitabımızı çıkardık. Bugün de 62 tane Merkezefendili çok değerli sanatçımızın içinde yer aldığı bu görsel sanatları hep birlikte değerlendirme fırsatımız olacak. Ben tüm sanatçılarımıza sanata olan katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Merkezefendi Belediyesi ile yaptıkları işbirliği için de çok çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Bugün çok gurur duydum”

Merkezefendi’nin sanat ve kültürle buluşmaya devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İki yıldır her yaptığımız projede sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri ve odaları en önde tuttuk ve iş birliği içinde olduk. Toplumun farklı dinamitlerini, yerel yönetimler olarak güçlendirmek istiyoruz. Sizlerin çıkardığı farklı sesler, bize güç verecek, bizi yönlendirecek ve doğru projelerde buluşmamıza sebep olacaktır. Bugün de bunun meyvesini bu sergiyle birlikte alıyoruz. Kültürle, sanatla buluşmaya devam edeceğiz. Salgın koşulları yüzünden kültür ve sanat etkinliklerine ara verildi. Fakat yaz ayı boyunca Kültür Müdürlüğümüzle birlikte sizler için farklı etkinliklerimiz ve müjdelerimiz olacak. Sizler de sıkıldınız, talepleriniz var biliyorum. Büyük bir zevk ve heyecanla sizler için hazırlanıyoruz. Bugün ben çok gurur duydum. 62 sanatçının Denizlimizde, Merkezefendimizde olmasından gurur duydum. Birbirinden güzel eserler var. Bizlere düşen sizleri tanıtmak, isimlerinizi duyurmak ve eserlerinizi tanıtmak. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Katılımınız için, bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel projelerde buluşmak dileğiyle” diye konuştu.



“Verilen destekten dolayı mutluluk duyuyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür eden Denizli Görsel Sanatlar Grubu adına konuşan Ressam Kemal Yenidede, “Pandemi süreci her alanda olduğu gibi bizlerin yapmış olduğu eserleri sergilemeye, aktif olarak hep birlikte paylaşma duygusunu yaşamaya maalesef engel oldu. Normalleşmeye başladığımız bugünlerde Merkezefendi Belediyesi’nin vermiş olduğu destek ile Denizli Görsel Sanatlar Grubu olarak hep birlikte bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve ekibine, bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlere sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Merkezefendi Belediye Başkanı, protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek sanatçılar ile eserler hakkında sohbet etti. Karma Sergi 30 Haziran Çarşamba gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

