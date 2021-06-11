Şirinköy Kahvehanesi eski günlerine dönecek Tarihi yapıya siyah/beyaz fotoğrafla yolculuk

Denizli’nin tarihine tanıklık etmiş yapıları şehre kazandırmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şirinköy Kahvehanesi'nin restorasyonunda sona geldi. Kahvehanenin 1958 yılında vatandaşlarla birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafı ise tarihi yapının güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Restore ettiği tarihi binalarla kentin değerlerini geleceğe taşımayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 70 yıl önce yapılan tarihi Şirinköy Kahvehanesi'nin restorasyonunda sona geldi. 1951 yılında Şirinköy Muhtarı Kamil Altınbaş, Aza Bayram Balkanay ve Aza Mehmet Ali Yılmaz önderliğinde köy sakinleri tarafından yaptırılan Şirinköy Kahvehanesi'nin 1958 yılında çekilen siyah/beyaz fotoğrafı yapının güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 63 yıl önce çekildiği belirtilen kalabalık fotoğrafta bölge halkının kahvehanede bir etkinlik nedeniyle toplandığı görülürken, bahçedeki küçük fıskiyeli havuz ise dikkat çekiyor. Siyah beyaz fotoğraftaki vatandaşların sıcak sohbetleri ise eski köy hayatı ve komşuluk ilişkilerini anlatıyor.

"Son derece önemli bir yapı"

Denizli’de eski kahvehanelerin genelde köylerin merkezi noktalarına yapıldığı ve vatandaşların sosyalleştiği mekanlar olduğu belirtilirken, Şirinköy Kahvehanesi'nin orijinal dokusuna uygun olarak korunabildiği, plan açısından ise özgün kalabilmiş bir yapı olduğu belirtiliyor. Yörenin tarihsel ve kültürel yaşamının özgün sayılabilecek sosyal bir yapı olarak nitelendirilen Şirinköy Kahvehanesi'nin sanat tarihi açısından da önem arz ettiği ifade ediliyor. Tarihi yapının geçmişte KaragözHacivat, hokkabaz ve ortaoyunu gibi millî oyunların sergilendiği yer olması bakımından da son derece önemli olduğu kaydediliyor.



"Geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceğini de olmaz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar Denizli'nin geçmişine tanıklık eden onlarca yapıyı yok olmaktan kurtardıklarını hatırlatarak bunlardan bir tanesinin de 70 yıllık Şirinköy Kahvehanesi'nin olacağını söyledi. Geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceğinin de olamayacağını vurgulayan Başkan Zolan, "İnşallah Şirinköy Kahvehanemizin restorasyonunu da tamamlayarak eski ihtişamlı günlerine yeniden döndüreceğiz. Değerlerimize, güzelliklerimize sahip çıkıp geleceğe aktarmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.