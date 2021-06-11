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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydem Perakende ve JTI Türkiye’den temiz enerji güç birliği

İHA

Aydem Perakende ve JTI Türkiye’den temiz enerji güç birliği

Aydem Perakende ve JTI Türkiye, IREC sertifikalı yüzde 100 temiz enerji anlaşması imzaladı. Daha yaşanabilir bir dünya için iklim değişikliğine çözüm sunan, temiz enerji sertifikalı anlaşma kapsamında, yıllık yaklaşık 4 bin 500 ton CO2 (karbondioksit) eşdeğeri sera gazı emisyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aydem Perakende ve JTI Türkiye, yenilenebilir enerji dönüşümü için bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile Aydem Perakende 2021 yılında JTI’ın İzmir Torbalı fabrikasında tüketilecek yaklaşık 10 milyon kWh elektrik enerjisini IREC sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan tedarik edecek. 2015 yılında kurulmuş ilk uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası standardını geliştiren dernek olan IREC; Türkiye’yi de kapsayan geniş bir coğrafyada yenilenebilir enerji sertifikalandırma faaliyetlerinde bulunuyor.

İş birliği kapsamında; elektriğin tamamı Aydem Yenilebilir Enerji’nin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinden karşılanacak.
Aydem Perakende, Aydem Yenilenebilir Enerji’den aldığı güçle yılda 2 bin 550 ton karbon salınımını engelliyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Aydem Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna konuyla ilgili olarak: “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kurumsal bir misyon olarak görüyoruz ve ‘İşte Yeşil Enerji Kampanyamız’ ile bizimle aynı vizyonu taşıyan kurumsal müşterilerimizin enerji ihtiyacının tamamını IREC sertifikalı temiz enerji ile karşılıyoruz. Japan Tobacco International ile tüm kurumlara örnek olacak bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu anlaşma çerçevesinde JTI’ın yıllık karbon ayak izinin 4 bin 500 ton kadar azaltmasını hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için odağımıza aldığımız ve yatırımlarını yaptığımız temiz enerji çalışmaları kapsamında gücümüzü; 1.020 MW kurulu gücü ve 3,2 TWh elektrik üretimiyle Aydem Yenilebilir Enerji’den alıyoruz ”dedi.

Sontuna, “2020 ve 2021 yılları için şimdiye kadar kurumsal müşterilerimize tedarik ettiğimiz yaklaşık 90 Milyon kWh IREC sertifikalı temiz enerjiye ek olarak; 2020 başından beri Aydem ve Gediz Perakende olarak hizmet verdiğimiz İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösterdiğimiz tüm Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde ve genel müdürlük binalarımızda da IREC sertifikalı temiz enerji kullanıyoruz. 2020 yılı enerji tüketimimiz olan 4.250 MWh karşılığında yaklaşık 2.550 ton karbon salınımının önüne geçmiş olduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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