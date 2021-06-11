Filistin ve Kudüs konularında online program ile farkındalık oluşturulacak

Denizli Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü genç kuşaklarda farkındalık oluşturmak için uzman kişiler tarafında Filistin ve Kudüs konusunda online program düzenliyor.

Denizli Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından alanında uzman kişiler tarafından Filistin ve Kudüs konusunda genç kuşaklarda farkındalık oluşturulması ve devam eden zulümlerin unutturulmaması amacıyla her hafta pazartesi akşamları çevrim içi programlar düzenleniyor. 100’den fazla gencin katıldığı seminerlerde Kudüs’ü defalarca görmüş, alanında uzman kişilerin gerçekleştirdiği seminerlerin sonunda kitap hediye edilen gençlerde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Seminerlerin tanıtımı hakkında konuşan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, “Filistinli kardeşlerimizin maddi desteğin yanı sıra manevi desteğe de ihtiyaçları vardır. Aziz milletimiz her zaman olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam etmektedir. “Bilgiden Bilince Kudüs Seminerleri” başlığı ile gençlerimize yönelik seminerlerimizi başlatmış bulunmaktayız. İnsanlığın kadim mirası, Peygamberlerin emaneti, miracın ilk durağı olan Kudüs şehri ve ilk kıblemizin içerisinde bulunduğu Filistin topraklarında yaşananlar hususunda kıymetli gençlerimizi bilinçlendirmek için bu seminerleri çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz.” diyerek tüm gençlerimizi bu seminerlerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

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