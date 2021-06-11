Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför Sedat Başöz (43) öldü.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İmamlar Mahallesi Kırkbudak mevkiinde meydana geldi. Sedat Başöz yönetimindeki 20 ATY 15 plakalı tomruk yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Başöz'ün cenazesi Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR
2021-06-11 11:29:15
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