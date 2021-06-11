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Tescilli biberde fidanlar toprakla buluştu Biber üreticisi Şengül Meçin; “Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz”

İHA

Tescilli biberde fidanlar toprakla buluştu Biber üreticisi Şengül Meçin; “Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz”

Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan ve Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen "Kale Biberi" fidanları toprakla buluşturuldu. İri yapısı, lezzetiyle en çok tercih edilen biber türü olan ve yaklaşık bin dekar alanda dikilen Kale biberinde ilk hasat bir ay sonra yapılacak.

Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 2008 yılında tescil ederek coğrafi işaret verilen Kale biberinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Kale ilçesi ve bağlı mahallelerde yaklaşık bin dekar alanda dikimi yapılan Kale Biberinden ilk hasat bir ay sonra yapılacak. Ekim kasım ayına kadar devam edecek hasatta, hava durumuna göre bu yıl yaklaşık 3 bin ton biber hasadının yapılması bekleniyor. Hasattan sonra yeşil olarak ipe dizilen meşhur Kale biberinin kuruduktan sonra kırmızıya döndüğünü anlatan biber üreticisi Şengül Meçin; “Bu arazide sekiz yıldan bu yana Kale Biberi dikiyoruz. Biberin tohumunu kendim atıyorum, iki ay yetiştirdikten sonra bahçemize dikiyoruz. Biberleri dikeli bir ay oldu, bir ay sonra da hasada başlarız. Yeşil biberlerimizi dizip ipe asıyoruz. Son zaman kalanları da büyütüp, toz biber, pul biber ve salçasını yapıyorum. Bu iki dönümlük araziden 45 ton mahsul bekliyoruz bu sene, Ekim ile Kasım ayına kadar havalar güzel olursa hasadımız devam ediyor. Biberlerimizi 45 sefer topluyoruz. İlk önce tohumu Mart ayında bahçeme atıyorum, 1 ile 1,5 ay gibi sürede yetişiyor. Mayıs ayının sonunda başladık fidanlarımızı dikmeye 1 ay oldu fidanlarımızı dikeli, bir ay sonrada hasadımıza başlayacağız. 15 gün ara ile biberlerimizi topluyoruz. Geçen yıl kilosunu 5 ile 7 TL’den sattık, bu senede aynı olur inşallah, kuru biberimizi 1 dizisini 20, 25 TL’den verdik, toz biberin kilosunu ise 50 TL’den verdim, salçalarımı ise 3035 TL’den sattım” dedi.

“Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz”
Biberi toz haline getirme aşamasını anlatan ve ardından sattığını belirten Meçin; “Geçen yıl dizdiğim biberleri yıkadım, temizledim, ayıkladıktan sonra makinem var orada öğütüyorum, yağlayıp tuzladıktan sonra paketlere koyarak satacağım. Öğüttüğüm biberleri paketliyorum, hazırlanmış halde Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Bunlar Kale’nin tescilli biberleridir” diye konuştu.
Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor. Biberler, talep üzerine yurdun çeşitli bölgelerine salçalık, kurutulmuş ya da pul biber şeklinde kargo yoluyla da ulaştırılıyor. Biberler dizilip asıldıktan sonra ortalama 11,5 ayda kuruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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