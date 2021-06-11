Özel arazideki ağaç kesimi tepki çekti



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde özel arazide 15 yaşındaki çam ağaçlarının, inşaat başlatılması için kesilmesine mahalleli tepki gösterdi. Ağaç kesimi durdurulurken, vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Arazide bulunan 97 çam ağacından geriye kalan 47´si için nöbet tutacaklarını belirten mahalleli, yıllar önce ağaçları sivil toplum kuruluşları ile kendilerinin diktiğini öne sürdü. Arazi sahibinin ağaçların kesimi için izin aldığı belirtildi.

Adalet Mahallesi 1060 Sokak´ta yaklaşık 3 bin metrekarelik arazide bulunan çam ağaçları, kesilmeye başlandı. 15 yaşında olan 97 çam ağacının 50'si kesildi. Bir araya gelen mahalleli, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine ağaç kesimi durduruldu. Arazi sahibinin, inşaat için Orman Müdürlüğü´nden izin alarak ağaçları kestirdiği belirlendi. Kalan ağaçların kesilmemesi için nöbet tutacaklarını söyleyen mahalleli, arazinin kamulaştırılması için imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar, Denizli Valiliği´ne verilecek.

Denizli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi Avukat Ozan Orpak, ağaçları kesen ve izin veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Adalet Mahallesi´nde vatandaşlar, hukuksuz bir şekilde çok sayıda çam ağanın kesildiğini söyledi. Biz de araziye geldik ve çok üzüldük. Arazi sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Çam ağaçları daha çok genç yaştalar. Kanunsuz ve hukuksuz şekilde kimin izniyle kesildiğini öğrenmek istiyoruz. Sorumluların bulunması, yasaya aykırı bir durum varsa sorumlunun cezalandırılmasını istiyoruz. Biz de baro olarak mahalle halkının yanındayız" dedi.

Ağaçların kesilmesine tepki gösterenler vatandaşlardan Gülhan Alaca, "Burada adeta katliam yaptılar. Arazide ağaç değil, 50 baş kesildi, 50 insan kesildi. Bunlar sadece ağaç değil, yazıktır, günahtır" dedi. Özlem Kaben ise ağaçları 15 yıl önce diktiklerini ifade ederek, "Bu araziye ağaçları mahalle halkı ve sivil toplum kuruluşları olarak biz diktik. Bu arazi özel mülkiyet ise ağaçlar da kamunun malıdır. Burada çözüm üretilmesi gerekiyor. Kalan ağaçların kesilmesini önlemek için buradayız. 97 ağaç için kesim izni alınmış, arazideki bütün ağaç sayısı bu zaten. Neden aynı anda kesiliyor" diye konuştu. Nilgün Serttaş ise geri kalan ağaçların kesilmesini önlemek için arazide nöbet tutacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-06-11 15:40:41



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