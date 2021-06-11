Şehit Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın, bir süre önce zeybek oynarken çekilen görüntüleri yürek burktu.

Doğubayazıt´ta 13 Mayıs'ta İran tarafından teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen videosu, izleyenlerin yüreklerini dağladı. 5 ay önce baba olma sevincini yaşayan Kabalay'ın şehit olmadan bir süre önce görev yaptığı kırsalda 'Tavas Zeybeği' oynadığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü. Kabalay'ın görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-06-11 16:35:34



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