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Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki

DHA

Kızı cinsel saldırıya uğrayan babadan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 20 yaşındaki engelli kızın uygunsuz görüntülerini çekerek, sosyal medyada yayınladıkları, şantaj yaptıkları ve cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına, baba Celal E.'den tepki geldi. Denizli'de yaşayan Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım" dedi. 
Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde, 4 Kasım 2020'de iddiaya göre, erkek arkadaşı Uğur Ö.'nün evine giden, yüzde 50 zihinsel engelli E.E.'ye uyuşturucu madde içeren nargileden kullandırıldı. Baygın haldeki E.E.'ye cinsel saldırıda bulunan Uğur Ö., uygunsuz görüntülerini çekip, sosyal medyadan yayınladı. Görüntüleri eline geçiren İlkay E. (33) ile kızın akrabası Muhammet A. (22) da şantaj yaparak, E.E.'ye cinsel saldırıda bulundu. E.E.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine babası Celal A., polise giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kişi, suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Uğur Ö., ifadesinin ardından serbest kaldı. Muhammet A. ve İlkay E. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'şantaj ve nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada Muhammet A. hakkında tutuklama kararı çıktı. Cezaevine gönderilen Muhammet A., ikinci duruşmada ise tutuksuz yargılanması kararıyla serbest bırakıldı. Görüntüleri çeken Uğur Ö. hakkında ise Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ayrıca dava açıldı.
'BABA OLARAK YIKILDIM'
Olayın ardından kızı E.E. ile Denizli'ye yerleşen Celal E, davada 3 sanığın da tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Olay nedeniyle psikolojisi bozulan kızının intihar girişiminde bulunduğunu, hastanede yattığını söyleyen Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım. Bu kişiler dışarıda serbestçe geziyor; kızım da onlar tekrar karşısına çıkacak, diye korkuyor. Kızım geceleri rahat rahat uyuyamıyor. Hayata tutunması için çabalıyorum. Bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Yetkililerden destek istiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-06-12 11:06:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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