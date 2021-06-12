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Denizli dahil Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonuna 35 tutuklama Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Yasa dışı bahis hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon TL’lik para transferi olduğu tespit edilmişti

İHA

Denizli dahil Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonuna 35 tutuklama Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Yasa dışı bahis hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon TL’lik para transferi olduğu tespit edilmişti

Denizli’de dahil Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 89 kişiden 35'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon TL’lik para transferi olduğu tespit edilmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yurt dışında kurulduğu öne sürülen internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Para transferi MASAK raporuna yansıdı
Yapılan detaylı incelemelerde, bazı vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin, haberleri olmadan çeşitli kurumlardan ele geçirilerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı açıldığı görüldü. Şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurduğu, temin ettikleri kişisel bilgiler doğrultusunda internet üzerinden kripto hesaplar açtıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin son 1 yılda yaptıkları para transferleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı. Rapora göre şahısların dijital para platformu hesapları üzerinden 65 milyon, banka hesaplarından ise 125 milyon lira olmak üzere 190 milyon liralık transfer gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 62 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 10'u savcılıktan, 1'i ise mahkemece serbest bırakılırken, 35 kişi ise tutuklandı. 4 kişiye ev hapsi verilirken, 12 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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