Pamukkaleli kursiyerler seyir tepesinde el emeklerini sergiliyor El sanatları eğitmeni Senem Korkmaz; “Kurslarda ortaya çıkan eserler vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor” Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Eserleri kıymetli vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz”

Pamukkale Belediyesinin yıl boyu sürdürdüğü el sanatları kurslarında ortaya çıkan eserler Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda açılan sergiyle beğeniye sunuldu. Kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.



Pamukkale Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını iyi değerlendirmesi için çeşitli kurslar açıyor. Bunlar arasında el sanatlarının birçok bölümünü kapsayan kurslar da bulunuyor. Yıl boyu korona virüs nedeniyle ara ara gerçekleşen kurslarda Haziran ayı itibariyle çalışmalar hızlandı. Kursiyerler eğitimini aldıkları konularda eşsiz eserler ortaya çıkardı. Normalleşme sürecinde yeniden vatandaşların ziyaretine açılan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın horoz heykelinin olduğu bölümde açılan stantta kursa katılanların ortaya çıkardığı el emeği göz nuru eserler beğeniye sunuldu. Birbirinden güzellikteki el işi çalışmaları Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na gelen ziyaretçilerden tam not aldı. Kursiyerler bu şekilde hem ürettikleri eserleri sergileme hem de satış yaparak ev ekonomilerine de katkı sağlama imkanı buluyorlar. El sanatları kursları devam ederken her hafta cumartesi günleri Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda stant açılarak eserlerin vatandaşlarla buluşması sağlanacak.



“Kurslarda ortaya çıkan eserler vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor”

Pamukkale Belediyesinin bu uygulaması hem öğretmen, hem öğrenci hem de vatandaşlar tarafından beğenildi. El sanatları kurslarının eğitmenlerinden Senem Korkmaz; “Belediyemizin katkılarıyla Fatih kapalı pazar yeri ve Atatürk Caddesi’nde verdiğimiz kurslarda ortaya çıkan eserler bu şekilde vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Ev hanımları kurslarda ortaya çıkardığı eserleri Seyir Tepesi’ndeki stantta satarak kendilerine gelir elde ediyorlar. Bize bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun” dedi. Kursiyerler Fatma Meydan ve Ümmünur Yertsev de Pamukkale Belediyesine hem kurs hem de eserlerin satılması konusunda kendilerine verdiği destekler için teşekkür ederek; “Boş zamanlarımızı bu kurslara katılarak değerlendiriyoruz. Ortaya güzel eserler çıktı. Bu sergi sayesinde hem eserlerimizi insanlara sunma hem de bunları satarak kendimize gelir elde etme imkanı buluyoruz. Tüm bu imkanları bize sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederim” dediler.



“Eserleri kıymetli vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise birçok konuda kursların devam ettiğini söyleyerek; “Bu kurslarımıza hanım kardeşlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Bu kurslarda muhteşem eserler ortaya çıkıyor. Her hafta Cumartesi günleri Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda bu eserleri kıymetli vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Burada ürünlerini satan kadınlarımız ev ekonomilerine katkı sağlamış oluyor. Pamukkale Belediyesi olarak bu konudaki çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

