Merkezefendi Belediyesi güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmeye başlıyor Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Üreten, bütçeyi doğru kullanan, tasarruf eden bir belediyeyiz”

Merkezefendi Belediyesi tarafından, Merkez Kütüphane’nin çatısına güneş enerji santrali kuruldu. Kütüphaneden 69 kWe gücündeki güneş enerji santralinden yılda yaklaşık 160 bin kWh (kilovat saat) enerji üretecek. Başkan Doğan; “Kurduğumuz santral, güneşten temiz, yenilenebilir enerji oluşturacağı için çevremize de fayda sağlayacak” dedi.



Merkezefendi Belediyesi, üretmeye, tasarruf etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından, Merkez Kütüphane’nin çatısına güneş enerji santrali kuruldu. Elektrik ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için gerçekleştirilecek olan ve yaklaşık 900 metrekarelik alana kurulan santralde toplam 224 panel, 3 invertör (güç çevirici) bulunuyor. 69 kWe (elektriksel güç) gücündeki güneş enerji santrali yılda yaklaşık 160 bin kWh (kilovat saat) enerji üretecek. Üretilen enerji Merkez Kütüphane’de kullanılacak ve kullanılan kısım dışındaki enerjinin satışı gerçekleştirilecek. Satıştan elde edilen tutar, Merkezefendi Belediyesi’nin elektrik faturalarından mahsup edilerek tasarruf sağlanacak.



“Üreten, bütçeyi doğru kullanan, tasarruf eden bir belediyeyiz”

Üreten, tasarruf eden ve bütçeyi doğru kullanan bir belediye olduklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, güneş enerjisi sistemlerinin daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunmanın en iyi yollarından biri olduğunu söyledi. Başkan Doğan; “Adalet Mahallemizde hizmet veren ve bulunduğu konum itibariyle tüm gün güneş gören Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanemizin çatısına güneş enerji santrali kurduk. Böylelikle kendi elektriğimizi üreteceğiz. Ürettiğimiz enerjinin bir kısmıyla kendi ihtiyacımızı karşılarken, geri kalan enerjinin satışını sağlayacağız. Sattığımız elektrik enerjisinin tutarı, elektrik faturalarımızdan mahsup edilecek ve bu yolla tasarruf sağlanacak. Her zaman söylediğimiz gibi üreten, bütçeyi doğru kullanan, tasarruf eden bir belediyeyiz. Kurduğumuz santral, güneşten temiz, yenilenebilir enerji oluşturacağı için çevremize de fayda sağlayacak” diye konuştu.

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