Denizli'nin de aralarında bulunduğu 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 61 şüpheliden 47'si yakalandı

Denizli’de dahil Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı.



Denizli’nin de dahil olduğu Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 'Emniyet Mahrem Yapılanmasına' yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 47'si yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.



Denizli dahil 32 ilde eş zamanlı operasyon

Türkiye genelinde 32 ilde bugün sabah saat 07.00’de Balıkesir merkezli eş zamanlı başlayan operasyonda Antalya, Aydın, Ardahan, Adana, Bursa, Trabzon, Tokat, Tunceli, Tekirdağ, Mardin, Malatya, İzmir, Iğdır, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Karabük, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Van, Denizli, Erzurum, Erzincan, Hatay, Gaziantep, Ankara, Amasya, Gümüşhane ve İstanbul’da çalışmalar gerçekleştirildi. Şüphelilerden 47'si yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüleceği bildirildi. Kod adı ‘Garson’ olan gizli tanıklık yapan kişinin ilk ifadesi doğrultusunda 27 Mayıs 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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