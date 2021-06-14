Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan Aynes Gıda’nın yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekor kırdığı açıklandı. Şirketin TMSF’ye devrolması sonrası işlenmiş süt miktarı yüzde 100 arttı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Türkiye’den 24 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat rakamımız yüzde 110 oranında arttı” dedi.



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süt, peynir, yoğurt, ayran ve yem sektöründe faaliyet gösteren Aynes Gıda'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinin ardından büyüme rekoru kırdığı açıklandı. Hem istihdam hem yatırım hem de üretim tarafında atağa kalkan şirket, 24 ülkeye de ihracat gerçekleştirdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketin TMSF’ye devrolmasından sonra büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, “Aynes Gıda devralındığı döneme göre, ciddi bir büyüme ile 4 yılı geride bırakmıştır. 2016 yılında 494 milyon 125 bin 948 TL olan aktif büyüklük, 2020 yılında 664 milyon 943 bin 501 TL’ye yükselmiştir. Dolayısıyla son dört yıl içerisinde aktif toplamı yüzde 35 seviyesinde büyüme göstermiştir. Satış rakamları da yine aynı dönemde 751 milyon 657 bin 634 TL’den, 1 milyar 425 milyon 142 bin 388 TL’ye yükselmiş olup yüzde 90 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir. 2021 yılı bütçe hedefi 2 milyar 168 milyon 326 bin 751 TL ciroya ulaşmak olan şirket, yılsonunda yüzde 52’lik bir ciro artışı hedeflemektedir” diye konuştu.



33.3 milyon dolarlık ihracat

Şirketin 20182020 yılları arasında 24 farklı ülkeye, toplamda 33.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten TMSF Başkanı Gülal, firmanın 2021 yılı ilk 4 ayında toplam 5 milyon 563 bin 677 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 seviyesinde ihracat büyümesi gösterdiğini ve 2021 yılı ihracat bütçe hedefinin 16.3 milyon dolar olduğunu açıkladı.



İşlenen süt bin 90 ton seviyesine ulaştı

TMSF Başkanı Gülal, yapmış olduğu açıklamada, 2016/Aralık döneminde iflas erteleme sürecinde bulunurken, TMSF yönetimine geçen şirketin, TMSF yönetimi öncesinde yılda ortalama 528 ton seviyesinde süt işlemekteyken, bu rakamın 2021 yılı mayıs ayında ortalama bin 90 ton seviyesine ulaştığını, dolayısıyla TMSF döneminde işlenen süt miktarının yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterdiğini ifade etti.



“60 bin haneye dokunduk”

Aynes Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa ise, gıda güvenliği ve kalite performansını garanti ederek, pandemi sürecinde çalışmalarını tam kapasite sürdürmekte olan Türkiye’nin en büyük süt işleyicilerinden olan şirketin, oluşturmuş olduğu istihdam ile faaliyette olduğu bölgeye değer katarken, oluşturduğu ekonomik iklimle yaklaşık 60 binden fazla haneye dokundu ve üreticilere nefes oldu” diye konuştu.



“Türkiye’de bir ilke imza atıldı”

Aynes CEO’su Murat Hocalar da yaptığı açıklamada, şirketin bir sene süren titiz ArGe çalışmaları sonucu ortaya çıkardığı Kolajen Ailesi ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurguladı. Aynes Kolajen Ailesi’nin sütlü içecek, yoğurt ve ayran çeşitlerinden oluştuğunu belirten Hocalar, Aynes Kolajen ile kolajeni her buzdolabına taşımayı hedeflediklerini ve vizyonlarının tüm dünyaya iyilik ve sağlık taşıyan öncü ve ilham veren global bir marka olma olduğunu belirtti.

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