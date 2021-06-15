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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübüne ‘Yukatel’ isim sponsoru oldu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: “Gücümüze güç kattık” Yukatel Merkezefendi Belediyesi Kulübü Başkanı Veli Deveciler: “Denizli’ye çok büyük başarılar yaşatacağız”

İHA

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübüne ‘Yukatel’ isim sponsoru oldu Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: “Gücümüze güç kattık” Yukatel Merkezefendi Belediyesi Kulübü Başkanı Veli Deveciler: “Denizli’ye çok büyük başarılar yaşatacağız”

Yeni sezonda Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü, Yukatel firması ile isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. 20212022 sezonunda mücadele edecek olan kulübün ismi ‘Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ olacak. İsim sponsorluğunun ardından kulübün Baş Antrenör grubuyla sözleşme yenilendi.

Gelecek sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Yukatel firması ile isim sponsorluğu anlaşmasına vardı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler ile Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş isim sponsorluğunda anlaşma imzaladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, 20212022 sezonu boyunca Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan kulübün ismi ‘Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ olacak. İsim sponsorluğu anlaşmasının ardından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Baş Antrenörü Zafer Aktaş, Genel Menajer Evren Yenice, Yardımcı Antrenör İnanç Koç, Yardımcı Antrenör Yağız Sertoğlu ve Kondisyoner Mustafa Kara ile sözleşme yenilendi. İmza törenlerinin ardından konuşan bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve bu yüzden gururlu olduklarını Merkezefendi’nin artık basketbolda söz sahibi olacağını belirtti. Başkan Doğan; “Takımımız artık Süper Lig’te. Büyük bir mücadele ve azimle çok çalışarak buralara geldik. Yöneticilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir performans gösterdiler. Denizli’de bir ilki gerçekleştirdik. Bir basketbol takımı Süper Lig’te yer alacak. Bu bizim için çok gurur verici. Bunun ilimize ve ilçemize çok büyük katkısı olacak” dedi.

“Gücümüze güç kattık”
Başkan Şeniz Doğan, Merkezefendi’nin ve Denizli’nin basketbolda söz sahibi olduğunu belirterek; “Bu anlamda da Süper Lig’te kalıcı olmak hedefimiz. Emin adımlarla gidiyoruz. Bizler umutlu ve gururluyuz. Merkezefendimiz, Denizlimiz artık basketbolda söz sahibi olacak. Bugün teşekkürün en büyüğünü Yukatel’e ve Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş’a çok teşekkür ediyorum. Onunla birlikte gücümüze güç kattık. Artık Yukatel Merkezefendi Belediyesi diyoruz” diye konuştu.

“Denizli’ye çok büyük başarılar yaşatacağız”
Çok heyecanlı olduklarını ve Denizli’ye çok büyük başarılar yaşatacaklarını belirten Yukatel Merkezefendi Belediyesi Kulübü Başkanı Veli Deveciler; “Bizler bugünlere kolay gelmedik. Zorluklar çekerek, hakettiğimiz yere, Süper Lig’e şampiyon olarak çıktık. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan desteğini hiçbir zaman bizden esirgemedi. Organizasyonlardan bir tanesi ışıl ışıl parlayan, gelecekte insanların çok daha büyük alanlarda göreceği, heyecan verici bir marka, Yukatel. Diğeri de bizim basketbol takımımız. Yukatel markası ile ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ sloganının gücünü sonuna kadar hissediyoruz. Çok büyük işler başaracağız beraber. Denizli’ye çok büyük başarılar yaşatacağız. Yukatel Merkezefendi Belediyesi olmaktan, Türkiye’de ve zaman zaman uluslararası arenada bu heyecanı yaşamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’da da başarılı olacağımıza eminiz”
Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ise; “Tabi konu Süper Lig olunca, Yukatel de olur diyerek devreye girdik. Hızlı bir şekilde temasa geçtik. Sonuç, ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Birlikte yapacak çok işimiz var. Avrupa’da da başarılı olacağımıza eminiz. Bu güzel işleri gerçekleştirmek için buradayız” dedi. Konuşmaların ardından taraflar arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sponsorluk imza törenine yoğun katılım gerçekleşti
Gerçekleştirilen imza törenine Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, Necdet Yılmaz ile Fatih Coşkun, Merkezefendi Belediyesi Kulübü Başkanı Veli Deveciler, kulüb yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları, meclis üyeleri, il ve ilçe parti yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

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